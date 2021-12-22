49立委提案修地制法 民進黨12人未連署

立法院民進黨團總召柯建銘提出「地方制度法修正草案」，預計週五在院會付委審查。（記者塗建榮攝）

2021/12/22 05:30

〔記者鍾麗華、盧賢秀、林良昇、謝君臨、呂伊萱、楊淳卉／綜合報導〕為促成竹竹合併升格，立法院民進黨團總召柯建銘提出「地方制度法修正草案」，預計週五在院會付委審查。六十位民進黨立委中，扣除依慣例不連署一般提案的正副院長，共四十六人連署；未連署的十二位立委包括英系有四人、正國會六人，還有湧言會的王定宇與不屬任何派系的林淑芬。

修正案週五付委 民進黨動員議場門口排隊

無黨籍立委趙正宇、蘇震清、黃國書都連署提案，共計四十九人連署。據了解，連署過程多人撤簽，包括正國會的蔡適應、湧言會的王定宇、英系的王美惠，不過，由於蔡適應較晚才撤簽，名字仍列入立院議案關係文書；英系江永昌昨才連署，名字尚未被列入。

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未連署的十二位民進黨立委，包括王定宇、林淑芬；英系陳明文及王美惠、蔡易餘、羅致政等；正國會有陳亭妃、陳秀寳、陳歐珀、陳瑩、林岱樺與蔡適應。身為黨團書記長，蔡適應卻撤簽。他解釋，希望基隆市要一併納入規劃，北北基三個直轄市同時成立，對北台灣發展才是最有利的，不應只討論新竹縣市合併，同時一併修正財政收支劃分法和統籌分配稅款。

柯的提案昨提到程序委員會，預計列入週五院會處理。國民黨團林為洲、林思銘、鄭正鈐等三位新竹縣市立委昨召開記者會表達反對，批評修法因人設事，成為年底最可笑的立法鬧劇。

國民黨主席朱立倫也呼籲勿倉促修法，應設立「竹竹苗科技都」籌備委員會，以二○二六年為目標啟動規劃。朱也向民進黨喊話，是否願意一起修改廿年未動的財政收支劃分法？

為讓週五立院議事順暢，民進黨團昨天中午開始動員黨籍立委至議場大門口排隊。柯建銘表示，為展現對地制法修正合併升格的決心，週五院會程序務必要正常處理，若國民黨團弄好幾百案來表決，那什麼都不必搞了；地制法修法不是為了新竹市長林智堅及新竹市，而是為了國家整體發展要繼續往前走。

政院人士昨表示，府院黨就此案已有共識，並由立院執政黨黨團推動修法。政院支持正在立院連署的「地制法」修法草案，沒有必要重複提出院版草案。縣市合併升格議題分為兩階段，第一階段是修法須先通過，才會有第二階段符合法律條件之外的配套規劃，政院會全力研擬配套措施。

今中常會邀學者談半導體 林智堅列席

此外，在黨內紛爭未平之際，民進黨主席、蔡英文總統今主持的民進黨中常會，特別邀請清大教授張世杰專案報告「台灣半導體產業」，引發為「新竹先行」加溫的聯想。林智堅也會列席中常會，親向黨內請託，屆時蔡如何回應黨內質疑，將成為焦點。

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