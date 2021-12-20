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    4公投全軍覆沒 國民黨自認沒大敗

    新北市長侯友宜昨提及公投案，他說，不管激情如何、想法如何，都是人民自由意志展現。（記者邱書昱攝）

    新北市長侯友宜昨提及公投案，他說，不管激情如何、想法如何，都是人民自由意志展現。（記者邱書昱攝）

    2021/12/20 05:30

    智庫分析 有守住政黨支持度

    〔記者林良昇、邱書昱、花孟璟／綜合報導〕國民黨在原先被看好的四大公投全軍覆沒，操盤的國民黨中央，僅副秘書長林為洲辭職負責，國民黨智庫提出內參分析也沒有抓戰犯，認為國民黨有守住政黨支持度，反倒是民進黨用盡資源，才催出廿一％左右的不同意票，國民黨並未大敗。

    國民黨四大公投盡墨，部分藍營人士開始抓戰犯，點名侯友宜等藍營縣市長，但黨中央和「戰鬥藍」都定調不要抓戰犯。一位知情的藍營人士認為，黨內尚無對黨主席朱立倫、新北市長侯友宜等藍營大咖追究的氛圍，僅止於外圍或極端人士炒作，不會有人跟進。

    一位國民黨中常委就直言，朱立倫受傷最重、侯友宜更不用說，而台中市長盧秀燕執政的台中市還投出「一好三壞」，只有被看好可以選台北市長的立委蔣萬安倖免，藍營諸侯倒一片，要找誰當戰犯？

    要養精蓄銳 拚明年九合一選舉

    黨務人士強調，朱立倫任內不管是罷免、公投、補選，對於政黨而言都是「遭遇戰」，但最重要的還是公職人員選舉，國民黨會把主軸拉回選舉，不再提罷免案或其他公投，要養精蓄銳，二○二二年的九合一選舉的「正規戰」才最重要。

    黨務人士坦言，這次公投結果是明年九合一選舉警訊，如台中市、彰化縣、雲林縣等縣市都有危機，但相反的，桃園市、新竹市等也很有機會，黨中央會採取正面的態度鼓勵各縣市長，把焦慮轉變成動力。

    挨諷藍皮綠骨 侯友宜︰虛心接受批評

    侯友宜日前發千字文卻沒明確對四項公投表態，在公投開票後，國民黨立委傅崐萁在臉書批評有些「在野諸侯」冷漠旁觀，要求國民黨切割「藍皮綠骨、揮淚斬馬謖」，才能重振士氣，被外界認為暗批侯友宜；侯昨天受訪回應，尊重各方意見，所有的指教跟批評，他都願意承擔且虛心接受，尊重公投是民眾自由意志的展現，大家選後要攜手合作往前走。

    「揮淚斬馬謖」傅崐萁︰對事不對人

    傅崐萁昨上午出席花蓮的社區活動，被媒體追問「誰是馬謖？」、「侯友宜要負責嗎？」傅一改批判語氣，強調「對事不對人」，指為了現在仍願意出來投票支持的三百八十萬人，國民黨必須坐下來談，心平氣和的思考未來方向。

    國民黨智庫分析公投結果，認為國民黨有守住政黨支持度，並未大敗。（資料照）

    國民黨智庫分析公投結果，認為國民黨有守住政黨支持度，並未大敗。（資料照）

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