竹竹併升格修地制法 最晚明年六月完成

「地方制度法」修法時程推估

2021/12/20 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕府院黨高層會議昨拍板支持大新竹合併升格，立法院民進黨團則於十七日提出「地方制度法修正草案」，現已達連署人數。黨團總召柯建銘表示，包括英系、正國會均有人簽署，最快二十四日院會付委審查；至於修法時程，就照程序走，由於改制日前半年須公告議員應選名額，最晚在明年六月完成修法，即可趕上二○二二大選。

柯建銘：黨版草案已達連署人數 最快週五院會付委

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總統府昨邀集黨政高層、各派系領袖討論，會中達成高度共識，支持新竹縣市合併升格。

現行地制法第四條第一項規定，「人口聚居達一二五萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」。民進黨團本次提出的修正草案並未調整人口數，僅改了一個字，將「且」改為「或」，由此也可避免外界質疑為「大新竹合併」量身打造。

據了解，柯建銘昨在會中主動拋出新竹縣、市合併升格議題，並提及新竹是半導體之都，有獨特經濟、文化等情勢。總統蔡英文聽後表示，可先處理該案；不過英系掌門人、民進黨立委陳明文主張，應該要全面性檢討全國行政區劃，他不反對大新竹合併升格，也不會去擋柯建銘的提案，但全國行政區劃一致性才是重點。

柯建銘於會後受訪指出，沒有錯，國土規劃與財政劃分要去做，但那是未來的事情，二○一○年五都改制前，也在選前二○○九年修法兩次；國土規劃是另一個題目，合併升格則是在「地制法」，至於未來的選舉方向可以繼續討論。有關彰化、雲嘉嘉等其餘縣市合併升格的相關議題，柯說，會中並未討論到。

黨內促行政區劃應一致性

柯建銘說，二○一七年前新竹縣長邱鏡淳就曾提及新竹縣、市合併，今年新竹市長林智堅再提出倡議，新竹縣長楊文科第一時間也贊成，並拋出下修「地制法」直轄市人口數量至一百萬人。

柯強調，這並非為了林智堅因人設事，楊文科也了解新竹縣、市有很多共同性的問題必須解決，包括交通、水污染、環保等。柯說，合併是地方居民的共同期待，支持度很高，在這種情況下，大家昨討論有高度共識。

民進黨英系立委莊瑞雄說，黨團到最後是一致的，不同意見大家再溝通一下，可能會圓滿一點。另名英系立委羅致政說，支持竹竹合併升格，但全國行政區劃確實應有整體思考。

民進黨正國會立委陳亭妃表示，希望未來針對縣市合併的討論是宏觀的，有完整的規劃；她尚未看到黨團修正草案，不過若是只修一個字，那麼動機為何？要去做什麼樣的討論？必須要清楚地向大眾說明，避免被有心人士錯誤解讀。

地制法黨版草案已達連署人數 最快週五院會付委。（資料照）

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