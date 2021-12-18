四個不同意 藝文界、網紅圈紛表態

搖滾樂團「拍謝少年」在臉書粉絲專頁呼籲樂友「12月18日大家務必安排時間回家公投」，而他們會投下「四個不同意」。圖為「拍謝少年」今夏在基隆廟口拍MV。（基隆市政府提供）

2021/12/18 05:30

〔記者簡惠茹／台北報導〕今天就是公投投票日，台灣演藝圈、藝文圈與網紅圈有許多人近日在社群平台表明對公投的立場，例如知名網紅鄭家純雞排妹、演員柯宇綸、圖文作家A RAY、nagee、知名毒理教授招名威、醫師施景中、蘇怡寧、律師呂秋遠等，都公開表示「四個不同意」。

近期表態的名人包括演員郭昱晴（萬老師）、剛以「瀑布」拿下金馬獎最佳原創電影音樂的知名製作人盧律銘、「滅火器」樂團則是在表演時喊出四個不同意，其他還包括拍謝少年、音樂人沈簡單、網紅四叉貓、網紅空姐Clio、音地大帝、四八六先生等都表態支持四個不同意。

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馬世芳：不要被仇恨動員

藝文圈則有導演羅景壬、鄭文堂、設計師聶永真、施博瀚、平面設計師葉忠宜、李君慈、設計發浪、謝立聖、爵爵＆貓叔、小深藍、Kurt Wu、我要討厭你五分鐘、吉娜兒也都已於在社群平台上表態。

柯宇綸在臉書發表三接看法，他指出「眼見為憑，增電減空汙降燃煤，三接再外推」、「公投遷移三接不同意，藻礁永留存！」並標註「四個不同意」、「台灣更有力」。

第五十八屆金馬獎最佳原創電影音樂獎得獎者、音樂製作人盧律銘，得獎當天他在IG貼出後台影片，呼籲公投投下「四個不同意」；今年金音創作獎最佳搖滾專輯獎得主、搖滾樂團「拍謝少年」，在臉書粉絲專頁寫下「關於這座島嶼的未來，我們非常在意，為了更好的生活所在，有能力就要參與、投入與行動」，並呼籲「十二月十八日大家務必安排時間回家公投」，而他們會投下「四個不同意」。

知名作家、音樂評論家馬世芳，在他的臉書說到，「公投也好，罷免也好，我都想說：最好不要被仇恨動員。這樣的苦頭，我們吃得夠久了，尤其年輕世代，更不值得。」這次他要投四個不同意，憂心不知道結果是否又和二○一八年一樣。

知名設計師聶永真則是在他的臉書貼出，由影像／藝術工作者陳青琳設計的「一二一八 vote for Taiwan 回家作主」的頭框連結，並寫下「一二一八回家作主，投下四個不同意！」

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