郝明義談核四：已在墳墓的殭屍

藝文界昨聲援反核四公投，一同呼籲應「為了下一代停建核四」。（記者王藝菘攝）

2021/12/17 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕全國廢核行動平台昨串連藝文界公開呼籲反核。曾主持「開放台電」的前國策顧問郝明義將核四形容為「已在墳墓的殭屍」，不僅是卅年前的拼裝車，而且還有無解的核廢料，呼籲民眾讓核四「安息」，投下不同意票。

郝明義比喻，如果家裡要用車，會買卅年前拼裝漏油車嗎？一般來說絕對不會把老舊有問題的東西拿來用，而且核四又蓋在斷層上，還有無處可去的核廢料，怎麼可能重啟？重啟核四，只是在召喚殭屍。

請繼續往下閱讀...

郝明義認為，只要核四爭議存在，大家就不會注意到現有的核廢料，誤導民眾把注意力放在核四要不要續建，只有告別核四、送終核四，才能聚焦討論高階核廢料最終處置場等。

郝明義強調，大家應討論最新的科技發展、儲能設備等，往前看先進國家如何處理能源問題，找新的途徑與解方，就讓核四在墳墓裡面安息，不要出來作怪，重啟核四的公投，必須出來投下不同意票。

導演柯一正則說，歷經車諾比核災、福島核災後大家開始了解核電的可怕，但沒想到核四封存七年後，還有人意圖重啟。當年政府就是欺騙貢寮居民，蓋了一個不合格的核四，如果發生事情，所有人都要離開北台灣災區。

柯一正表示，連日本這麼嚴謹的國家，都沒預料到這麼高的海嘯、這麼大的地震，證明存在人為操作與判斷的失誤，陳舊的核四更是堪慮，呼籲民眾投下反對票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法