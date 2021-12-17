為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    郝明義談核四：已在墳墓的殭屍

    藝文界昨聲援反核四公投，一同呼籲應「為了下一代停建核四」。（記者王藝菘攝）

    藝文界昨聲援反核四公投，一同呼籲應「為了下一代停建核四」。（記者王藝菘攝）

    2021/12/17 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕全國廢核行動平台昨串連藝文界公開呼籲反核。曾主持「開放台電」的前國策顧問郝明義將核四形容為「已在墳墓的殭屍」，不僅是卅年前的拼裝車，而且還有無解的核廢料，呼籲民眾讓核四「安息」，投下不同意票。

    郝明義比喻，如果家裡要用車，會買卅年前拼裝漏油車嗎？一般來說絕對不會把老舊有問題的東西拿來用，而且核四又蓋在斷層上，還有無處可去的核廢料，怎麼可能重啟？重啟核四，只是在召喚殭屍。

    郝明義認為，只要核四爭議存在，大家就不會注意到現有的核廢料，誤導民眾把注意力放在核四要不要續建，只有告別核四、送終核四，才能聚焦討論高階核廢料最終處置場等。

    郝明義強調，大家應討論最新的科技發展、儲能設備等，往前看先進國家如何處理能源問題，找新的途徑與解方，就讓核四在墳墓裡面安息，不要出來作怪，重啟核四的公投，必須出來投下不同意票。

    導演柯一正則說，歷經車諾比核災、福島核災後大家開始了解核電的可怕，但沒想到核四封存七年後，還有人意圖重啟。當年政府就是欺騙貢寮居民，蓋了一個不合格的核四，如果發生事情，所有人都要離開北台灣災區。

    柯一正表示，連日本這麼嚴謹的國家，都沒預料到這麼高的海嘯、這麼大的地震，證明存在人為操作與判斷的失誤，陳舊的核四更是堪慮，呼籲民眾投下反對票。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    核四難重啟 經部列證據打臉馬
    2021/12/17 05:30

    核四難重啟 經部列證據打臉馬
    公投前夕》民進黨南北串聯催票
    2021/12/17 05:30

    公投前夕》民進黨南北串聯催票

    聖誕限定！塑崩褲新色上市 掀搶貨潮
    國民黨今守夜 侯、盧、林不參加
    2021/12/17 05:30

    國民黨今守夜 侯、盧、林不參加

    好宅建商進駐中壢 買房要跟對品牌
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播