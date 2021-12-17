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    國民黨今守夜 侯、盧、林不參加

    國民黨主席朱立倫昨在高雄市區掃街，籲民眾週六要出來投票。（記者許麗娟攝）

    國民黨主席朱立倫昨在高雄市區掃街，籲民眾週六要出來投票。（記者許麗娟攝）

    2021/12/17 05:30

    〔記者施曉光、許麗娟、李立法／綜合報導〕為拉高公投投票率，國民黨今晚將在中正紀念堂自由廣場發起「民主守夜」造勢晚會活動，根據規劃，除了安排馬拉松式宣講，還有整點報時互動環節，以及持續至隔天投票日的不斷電網路直播。

    針對今晚「民主守夜」有多少藍營縣市長出席，國民黨文傳會主委凌濤指出，由於各地都有很多公投宣講活動，因此大部分縣市長尚無法確定是否參加，要視今日實際狀況而定，部分無法出席者可能改以影音型態現身。

    至於外界關注的新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙，凌濤則證實，這三人確定不會參與「民主守夜」。

    國民黨主席朱立倫今晚將率黨務主管、立委及民眾，一起夜宿自由廣場，隔日上午六點半，朱立倫將與現場所有參與者共同參加中正紀念堂升旗，然後各自前往投票所投票。

    朱立倫昨也到高雄、屏東率領黨籍民代進行車隊掃街催票，他表示，鴨霸的民進黨動用所有的資源阻擋民意，國民黨必須與民意站在一起，所以每一位縣市長、民意代表，要全力發揮影響力，當民眾的後盾，四項公投都是民生議題，涉及人民的健康、安全、環保、經濟，不為任何個人，也不是為了選舉或政黨，拜託大家一定要出來投下四個同意票，讓民主展現、民意獲得支持。

    「民主守夜」活動自今晚六點開始，宣講人包括朱立倫、前總統馬英九及前主席洪秀柱、江啟臣、中廣董事長趙少康、公民團體、公投領銜人以及黨籍立委、縣市議長、縣市長等。

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