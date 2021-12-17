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    核四難重啟 經部列證據打臉馬

    台電指出重啟核四困難重重，與原廠重新談判耗時，且至少需千億元經費。（記者黃佩君攝）

    台電指出重啟核四困難重重，與原廠重新談判耗時，且至少需千億元經費。（記者黃佩君攝）

    2021/12/17 05:30

    〔記者黃佩君、洪友芳／綜合報導〕核四重啟困難重重。在安全方面，原能會已表示核四尚未完成所有必要測試與認證程序，台電強調須與原廠重新談判，光一號機就需十年以上。地質方面，地調所已確認核四廠區正下方有兩公里Ｓ斷層，且外海長九十三．九公里斷層具活動性。而且新北、宜蘭等地方政府反對、核廢去處難尋。台電董事長楊偉甫也說，重啟至少需千億元，時間難以估計。

    前總統馬英九昨召開記者會，強調反核已經落伍，應重啟核四。經濟部昨表示，此混淆重啟核四和核能，誤導外界以為核四是安全已達標準、且很快可投入運轉的核電選項。經濟部強調，本次公投是「您是否同意核四啟封商轉發電」，並非「是否使用核能」，並非片面訴求使用核能就可掩蓋核四諸多安全問題。

    批馬混淆重啟核四和核能

    經濟部表示，核四安全問題與重啟困難已有多項證據，在核安方面，主管單位原能會多次表示核四尚未完成所有必要測試與認證程序，且機組有很大安全問題，現階段未達安全標準。設備方面，監察院日前也表示台電仍與奇異進行仲裁、並發現四十三項未履約事項，顯示核四系統設備仍有問題。

    台電也說明，核四重啟在安全強化工程及測試至少就需七年，加上與廠家重啟新約談判、安全數位儀控系統汰舊更新、重新申請建照等，光一號機就至少需十年，而二號機有一七七七件零件移用至一號機，更是遙遙無期。

    地質安全方面，經濟部表示，地調所已確認核四廠區正下方有兩公里Ｓ斷層，二○一八年九月更確認核四外海斷層長達九十三．九公里，並具活動性；重啟需針對鄰近海陸域地質再調查，重新評估是否能補強，初估超過十年。

    至於核廢料方面，包括新北、宜蘭等縣市首長都表示反對核四重啟與核廢料長期存放。經濟部也說明，低放核廢雖已公告金門烏坵、台東達仁為候選場址，但三度拜會地方政府，仍無法辦理公投，顯示核廢去處難尋。

    高階核廢則爭議更大，迄今仍無法凝聚社會共識，甚至連移出核電廠燃料池都有困難。目前已有新北、宜蘭、花蓮、台東、屏東、澎湖、金門等七縣市表態反對，難以選定場址。

    黃崇仁：核四太老舊 不值得再開啟

    力積電董事長黃崇仁昨出席台灣先進車用技術發展協會（TADA）成立大會時也直言，「核四廠已太老太舊」，而且亂七八糟，「不值得再開啟」；但他認為，台灣也不能完全排除核能。

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