公投前夕》民進黨南北串聯催票

副總統賴清德（左四）昨晚到新竹縣關西鎮宣講「四個不同意，台灣更有力」！（記者黃美珠攝）

2021/12/17 05:30

〔記者簡惠茹、陳鈺馥／台北報導〕四項公投即將於明日進行投票，民進黨今晚將在台北和高雄兩地舉辦大型公投說明會，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌將南北趕場，蔡英文將於台北場凱達格蘭大道的晚會壓軸登場，賴清德則會於高雄場坐鎮，南北共同催票四個不同意。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案十八日投票。為號召更多民眾投票，民進黨今天晚上七點分別在台北市凱達格蘭大道，以及高雄市台糖物流園區後方空地，舉辦投票前夕大型公投說明會，全力催票。

請繼續往下閱讀...

民進黨高雄晚會「台灣隊站出來，大步向前行」，將由行政院長蘇貞昌開場演講，接著由新住民代表、青年代表分別上台分享，蔡英文預計在七點五十到八點十分演講，接著交由農委會主委陳吉仲、高雄市長陳其邁號召「台灣隊站出來」，最後則由賴清德登場。

台北場凱道晚會「台灣隊站出來，台灣行出去」，則由新竹市長林智堅打頭陣，接著由賴清德、台北市黨部主委吳怡農演講，接著由前立委陳柏惟、民進黨台中第二選區立委補選候選人林靜儀、無黨籍立委林昶佐三人接力上台，再由內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦、行政院長蘇貞昌演講，蔡英文結束高雄場後將隨即趕到凱道，在台北場壓軸。

蔡英文昨晚也透過官方Line帳號號召支持者「辣台派」出席公投之夜，強調週六是台灣的關鍵時刻，她要請大家把握最後的時間，一人拉四票，一起守護台灣前進的方向，今天兩場公投之夜她都會到場，請民眾記得相揪親友到現場。

台灣社等本土社團昨日也召開記者會，呼籲民眾「四大公投請全部投不同意」，指重啟核四公投如果通過，核廢料處置根本無解，若發生事故雙北市民穩死；三接外推方案不會破壞藻礁；公投綁大選會重演一邊投票、一邊開票；反美豬公投若通過，台灣將無法加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），盼台灣人民不要附和國共兩黨主張，要用「四個不同意」阻擋國共繼續亂下去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法