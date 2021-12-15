「台灣須崛起」安倍倡日美台合作

日本前首相安倍晉三昨透過預錄影片在「2021台美日三邊印太安全對話」發表演說，呼籲各國將台灣納入國際參與。（記者塗建榮攝）

2021/12/15 05:30

「三邊印太安全對話」錄影演說

〔記者呂伊萱、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕日本前首相安倍晉三昨表示，台灣必須崛起，因為台灣值得，並強力呼籲各國努力將台灣納入國際參與。他說，台灣民主受到威脅，對日本及所有人都是嚴峻挑戰，他因此強化日本安保以及日美同盟，「懦弱招致挑釁，日美台三方必須不遺餘力地合作」。

安倍昨天透過預錄影片，在「二○二一台美日三邊印太安全對話」，發表專題演講。他在開場時提及，正如拜登總統所說，民主不是偶然，我們必須捍衛、奮鬥、鞏固並時時更新民主，很少有國家比台灣表現更亮眼。

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安倍說，為了下一代，台、美、日擁有共同的重要議程，就是永遠不要失去對自由、人權、法律的信念。香港民主黯淡的此刻，台灣崛起對全球民主的信心更加重要。

中國軍事冒進「如同自殺」

安倍強調，台灣及其民主正面臨威脅，「這對所有人都是嚴峻的挑戰」。他說，「懦弱招致挑釁，從海底、海面到空域，從網路世界到外太空，日美台三方須不遺餘力地合作」。

安倍直言，軍事上的冒進，對像中國這樣龐大的經濟體來說，如同自殺式的舉措。因此日本一再敦促中國不要追求領土擴張，並應自我克制、不該經常霸凌鄰國。為了有更多的合作夥伴共同發聲，他改善與美國的同盟關係，並將亞太區域擴大至為印太，推動「四方安全對話」（QUAD）進程。不僅是澳洲及印度，法國、英國等愛好自由的國家也加入。日、澳更共同推動CPTPP，英國符合加入資格，台灣也當然符合資格。

安倍也呼籲其他志同道合的國家，應該努力將台灣帶入國際組織場域，一個自信的台灣，將成為守護我們共同價值觀的強大衛士，這符合日本、美國乃至全世界的最佳利益。日本讀賣新聞指出，安倍在英文演說中並使用「nation」（國家）來讚美台灣。

台灣有事 將成重要影響事態

對於安倍十三日受訪表示，台灣一旦發生任何緊急情況，毫無疑問地將是「重要影響事態」。他還說，美國船艦若遭到攻擊，就可能成為可行使集體自衛權的「存立危機事態」。

對此，日本政府發言人、官房長官松野博一在十四日的例行記者會中避免直接置評，僅表示要視實際發生的具體個案，進行客觀、合理的判斷。

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