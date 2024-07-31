波蘭格丁尼亞市長與陳其邁簽署合作意向書 港灣城市攜手合作

高雄市長陳其邁（右）與波蘭格丁尼亞市長科西奧雷克（左）簽署合作意向書。（高雄市行國處提供）

2024/07/31 08:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕波蘭格丁尼亞（Gdynia）市與高雄市同為港灣城市，市長科西奧雷克（Aleksandra Kosiorek）昨天（30日）與高雄市長陳其邁簽署城市合作意向書，兩市未來將在智慧城市等各領域合作。

波蘭格丁尼亞市繼去年底副市長巴托謝維奇率團訪高後，今年5月就任的新任市長科西奧雷克女士，首次率團訪問台灣，第一站便走訪高雄，與高雄市長陳其邁簽署城市合作意向書，波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Jacek Kozaczewski）也出席見證。

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陳其邁表示，高雄與格丁尼亞有許多相似之處，兩市未來在智慧交通、經貿、文化教育及港口發展等議題將拓展合作，也期盼攜手促進永續發展。

陳其邁也分享1979年台灣重要的民主運動「美麗島事件」，就發生在高雄，台灣因此步入民主時代的轉型歷程；而談到高雄近年來發展，產業轉型吸引高科技產業進駐投資，陳其邁指出：「高雄大力推動數位及淨零轉型，善用智慧城市方案提升城市治理效能，與格丁尼亞市的目標一致。」

科西奧雷克市長致詞時說，格丁尼亞市位於波羅的海沿岸，是連接東西歐的重要節點，不僅有許多有利於高科技產業發展的高等教育人才，也是波蘭知名的旅遊勝地。「地方政府的合作深具意義，也盼向高雄學習。」

科西奧雷克市長特別對於高雄利用智慧交通技術，在大型演唱會後能快速疏散人群深感興趣，由於格丁尼亞市也會舉辦波蘭的大型演唱會，盼透過交流學習高雄經驗。

科西奧雷克市長一行人，也參訪高雄智慧運輸中心、駁二、淨零學院、台灣港務公司及亞灣新創園，對於高雄市發展智慧城市與推動淨零的成果印象深刻。

波蘭格丁尼亞（Gdynia）市參訪團一行，拜會高市府。（高雄市行國處提供）

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