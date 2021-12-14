焦點評論》侯友宜為何關鍵一擊

新北市長侯友宜在臉書發表對公投看法，他強調「以自由意志去決定你的答案」。（取自臉書）

2021/12/14 05:30

記者鄒景雯／特稿

週六要公投投票，新北市長侯友宜週一晚間寫出千字文，這個時間點的接近性，可以用已經進入射程範圍形容；而其表態的內容清楚明確、毫無曖昧，「專業、理性、科學」幾個關鍵詞，若從一再要求其歸隊的「朱中央」來說，堪稱直中紅心。四天後公投的結果不論如何，侯友宜不但已經責任脫鉤，同時他也精準針對中間選民作出了議題帶領，這為國民黨的今後發展，投遞出重大變數。

做為國民黨的最大諸侯，不僅在於二○一八年侯友宜在新北市長選舉奪得一一六萬票，超越朱立倫二○一四年的九十五萬餘票，更在於這次四項公投，新北市擁有高達三四三萬餘合格選民數，其動見觀瞻，已被以對抗出發的藍營政客警告為國民黨的「破口」，反之就是執政黨的「出口」。佔據如此特殊的戰略位置，隨著投票日逼近，侯友宜很自然會成為在天平兩方選擇放砝碼的最後角色。

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由於侯友宜是國民黨籍，他主張公民應「以自由意志去決定答案」，而非國民黨一再號令的「四個同意」，說明他的砝碼此時居然沒有加在國民黨的這一邊，這對國民黨中央當然猶如投出震撼彈，侯友宜選擇做自己，走自己的路，由其千字文已經脫離市長格局、市政範疇，可以一覽無遺。此時若大膽預測：繼二○二二年「當仁不讓」之後，朱立倫恐怕不必對侯友宜會不會於二○二四年出馬挑戰再心存僥倖，應非妄言。

侯友宜與擔任黨主席的朱立倫分道揚鑣，之於國民黨，還具有兩條不同路線開始分庭抗禮的可能性。其實，二○一三年在新北市副市長任內侯友宜才加入國民黨，此前一直維持無黨籍身分，因此黨齡非常資淺，黨務活動更是疏離。入黨當時的理由十分好笑，係出於市長朱立倫的要求。由於朱立倫一度企圖直取大位，不再爭取市長連任，故而自忖必須安排接棒者，他因此督促侯友宜披掛藍袍，不料後來朱立倫事與願違，二○一四年自行再度上陣，讓無條件相挺的侯友宜無端白忙一場。

多少年下來，朱侯之間累積的「憾事」不少，此還只是冰山一角，現在的公投爆發歧異，則是雪上加霜再添一樁，也預示著未來的國民黨內競爭已經提前浮上檯面。

侯友宜保持中立，對週六的公投結果有何影響，可以持續觀察。短期，他可能遭到國民黨基本教義派的撻伐，但是他顯然在佈一個長期的局，對國內、對國際，皆然。

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