侯貼文表態 藍營炸鍋：恐衝擊公投

國民黨主席朱立倫、副主席黃敏惠昨一同在嘉義市車隊掃街、宣講公投。（記者王善嬿攝）

2021/12/14 05:30

〔記者林良昇、俞肇福、王善嬿、詹士弘／綜合報導〕公投將於週六投票，一直不表態的新北市長侯友宜昨晚在臉書表達看法，「以自由意志去決定你的答案」，引爆藍營「炸鍋」，批評侯友宜未表達公投立場，不如不要發。國民黨立委陳玉珍意有所指地說，看到一篇文章，讀完只覺得「臨表涕泣，不知所云」。

陳玉珍稱不知所云

國民黨全黨投入拚公投「四個都同意」，身為藍營最大諸侯的侯友宜不參加國民黨公投宣講，對於公投議題遲不表態，引發黨內議論。侯昨晚在臉書批公投搞得像選舉一樣，對立、衝突「大家不累嗎？」文章仍未提到公投立場。

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據悉，侯友宜的文章一發出，從深藍群組到泛藍資深媒體人全都罵聲一片。藍營黨內人士指出，公投就是得決定同意或不同意，當然不用像選舉攻防，但畢竟都關乎國家與民生重大政策，「怎麼會沒有立場」？

「倒不如不要發文」

另位新北地方知情人士坦言，侯的文章一發出，對公投一定有傷害，畢竟外界解讀就是侯對四項公投持否定的態度，會影響民眾投票的意願，「倒不如不要發文」！繼續增加市政行程，只談「反萊豬」都還比較好。

陳玉珍昨表示，看了一則新聞，腦中浮現「首尾兩端」這個成語，也就是躊躇不決，瞻前顧後；讀了某篇文章則讓她覺得自己台大中文系都白唸了，文章寫得像白話文，卻像文言文一樣艱澀難懂，讀完只覺得「臨表涕泣，不知所云」。

陳玉珍認為，領導者應該勇於為自己的意見發聲，才能帶領著追隨者前進，永遠只想兩面討好、明哲保身，不會得到真誠的尊重。

朱赴雲嘉車隊掃街

四大公投前黃金週，國民黨籍台北市議員發起串聯，號召各縣市議會響應在十七日前車隊掃街催出四個同意票，國民黨主席朱立倫昨也與雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠在雲、嘉車隊掃街。針對前天大遊行未見侯友宜及台中市長盧秀燕現身，朱昨受訪緩頰表示，民進黨就是見縫插針，藍營不會受這些影響。

侯昨前往新北市貢寮區出席市政活動，被問到四項公投的結果可能影響國民黨明年新北市長提名時，侯表示，只要有人願意為新北市付出，大家一起攜手合作，他認為都是好事。

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