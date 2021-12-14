「台灣隊長」向民眾喊話：四個不同意 穩住國家發展方向

民進黨昨召開「四個不同意，奧步滾出去」，1218民進黨打擊奧步小組成立記者會，現場播放蔡英文總統影片（記者田裕華攝）

2021/12/14 05:30

〔記者楊淳卉、陳鳳麗／綜合報導〕四大公投案投票日進入倒數，民進黨昨發布兩部影片，蔡英文總統以「台灣隊長」身分向民眾喊話「四個不同意」理由，尤其是美豬公投對台灣的衝擊。蔡表示，總統的工作是在互相衝突價值中找到雙贏，或從國家利益角度尋求最好平衡點，這或許不會讓每個人都滿意，但只要對國家整體發展最好，她就會承擔。

蔡英文在「台灣隊長的真心話」影片中表示，這一次公投不是黨派之爭，是要決定已有相當進展的能源轉型、供電穩定、全球經貿布局及民主深化等四政策，該繼續前進還是停下來。她的立場很清楚，既然國家路線正確，在全球政經局勢變化劇烈的此刻，應該把握時間繼續往前進，不要反覆猶疑，因此她主張「四個不同意，台灣更有力」。她強調，公投投的是政策，政策沒有顏色，而是要決定國家發展的路線與方向。

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蔡英文說，她知道有些朋友對某些價值有相當堅持，但這四個公投題目並不是獨立四題，而是攸關國家總體發展及正在執行政策，是否要停下來、甚至會倒退的問題。總統的工作就是在互相衝突價值中，找到雙贏策略，或是從國家利益角度，尋求最好平衡點。這或許不會讓每個人都滿意，但只要對國家整體發展最好，她就會承擔下來。

針對綠營較弱勢的萊豬進口公投議題，蔡英文也特別錄製另部台語宣傳片。她強調，政府一定會把關，也希望符合國際標準豬肉可以進來台灣市場，民眾可自由選擇台灣還是美國豬肉，為了台灣能夠加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）或與其他國家談自由貿易協定，「符合國際標準、有信用」很重要，因此禁止美豬進口公投要投下不同意。

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧，昨晚也在南投縣草屯鎮舉辦公投宣講會，經濟部長王美花壓軸主講，現場座無虛席。

王美花：我們需要挺台的盟友

王美花強調，台灣目前是一、二十年來最好的時候，經濟成長六．九％，上月出口已增至四百一十五億美元，創歷史新高，而台積電擴廠和台商或外企來台設廠需要電源，天然氣是比煤乾淨的能源，第三接收站已蓋一半怎能遷移？中國一直在干擾和阻撓台灣，我們需要美國這種送給我們四百萬劑莫德納疫苗、支持台灣的盟友。為了台灣的未來，本週六一定要去投票，投下不同意票。

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