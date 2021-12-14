申入CPTPP 陳吉仲：不同意反萊豬 將是贏韓國關鍵

CPTPP對台灣不僅是貿易協議，也事關生存。（路透）

2021/12/14 05:30

〔記者邱芷柔、黃佩君、呂伊萱／台北報導〕繼台灣、中國申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後，南韓昨也宣布將申請加入。農委會主委陳吉仲表示：「我們都一直很想贏韓國，這次也要！」由於南韓已進口萊豬、萊牛九年，不同意「反萊豬」公投將是台灣贏韓國的關鍵。經濟部次長陳正祺表示，若公投影響萊豬開放，將對台灣與南韓在貿易競爭上影響很大。

陳吉仲指出，南韓長期以來在多項產業上都是台灣競爭激烈的對手，Codex（國際食品法典委員會）在二○一二年通過了萊克多巴胺的安全容許量，南韓立即在同年參考國際標準，訂定萊劑殘留規範，開放含萊牛、萊豬進口。時至今日，南韓人口五一七八萬人，每人每年消費美牛四．八六公斤、消費美豬三．一二公斤，從未傳出因含萊劑肉品導致的食安事件。

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陳吉仲強調，面對萊牛、萊豬，台灣和南韓、日本的策略都一樣，進口遵循國際標準，國內維持不允許使用萊劑，以作出市場區隔，既能符合全球經貿的遊戲規則，又能保護國內產業，消費者也有選擇的自由。台灣今年起也已依國際標準開放萊豬進口，如果政策又走回頭路，就會比南韓更難加入CPTPP，也會讓其他會員國對我國能否遵循CPTPP的標準產生懷疑。

陳吉仲重申，南韓的表態，顯示台灣應儘早加入CPTPP的必要性及迫切性，「為了不輸南韓，大家務必一起投下不同意票」！

公投若過 經部：影響台韓貿易競爭

經濟部次長陳正祺昨天則表示，台灣在法規方面已準備妥善，有信心面對南韓競爭，但若公投影響萊豬開放，將對台灣與南韓在貿易競爭上影響很大。

陳正祺指出，南韓不像台灣受限於國際政治阻力，過去FTA（自由貿易協定）布局已相當完整，與CPTPP的十一國裡已有九國簽署；此外，南韓已生效的FTA共有十七個，台灣若能加入CPTPP，就能拉近與南韓間經貿競爭差距。

行政院發言人羅秉成表示，九年前開放美豬牛的韓國，正站在比台灣更為優勢的起跑點上，準備申請加入CPTPP。為使我國能在國際貿易取得更大的競爭優勢，對於阻礙國家經貿發展的反萊豬公投，期待民眾於週六投下不同意票。

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