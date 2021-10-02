來台設處 立陶宛國會開綠燈

立陶宛經濟暨創新部長奧茉娜昨在推特宣布，國會通過修法，允許政府在無外交代表機構的國家與地區開設貿易辦事處。（擷取自推特）

2021/10/02 05:30

通過修法 允許政府開設辦事處

〔記者楊丞彧／綜合報導〕立陶宛來台設處開綠燈！立陶宛國會於當地時間九月卅日通過修法，允許政府在無外交代表機構的國家與地區開設貿易辦事處，也包括台灣在內。法律生效後，立陶宛經濟暨創新部將徵選駐台經貿代表處首長。立陶宛政府今年稍早宣布，駐台經貿代表處預計年底前開始運作。

外交部：深化雙邊互惠實質關係

立國經濟暨創新部長奧茉娜昨在推特宣布這項消息，「為立陶宛在全球的經貿辦事處開綠燈！今天立陶宛國會通過修法，允許在無外交代表機構的國家設置立陶宛經貿辦事處，包括台灣」，並在文末標上台灣國旗。

請繼續往下閱讀...

外交部發言人歐江安指出，我方對此正面發展表示歡迎，並深信兩國在相互設處後，將在自由民主共同價值的基礎上，進一步深化雙邊互惠實質關係。

根據立陶宛媒體報導，奧茉娜表示，立陶宛致力與台灣、南韓、新加坡、印尼及其他東亞國家發展貿易和投資關係，而在國會通過修法後，讓立陶宛可與先進海外市場建立更緊密經濟關係，並在高科技及創新領域強化合作。此外，出口業者可望有更多發揮空間，立陶宛也期待迎來更多外國直接投資。

今年立陶宛與台灣的貿易關係明顯增溫，國發會主委龔明鑫本月下旬也將率領約六十五人的經貿投資考察團訪問立陶宛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法