藍喊刪Q 陳柏惟：選輸的立委來罷免我

台灣基進立委陳柏惟酸，不知道為何選輸的立委都要跑到我的選區罷免我？（記者陳建志攝）

2021/09/27 05:30

〔記者蘇金鳳、陳建志、歐素美、李容萍、張勳騰／綜合報導〕台灣基進立委陳柏惟罷免投票即將於十月廿三日登場，罷免案街頭開講昨天在台中市沙鹿舉行，前立委顏寬恒、剛在國民黨主席選戰中落敗的立委江啟臣等人均前往助講；綠營昨天也辦座談會力挺陳柏惟，陳反酸：「不知道為何選輸的立委，都要跑到我的選區罷免我？」

國民黨主席選舉結束後，江啟臣首個行程就會同立委林奕華、台北市議員張斯綱及顏寬恒等人助講。眾人一致表示，陳柏惟身為在野黨，卻甘於成為民進黨的打手，支持中火、反對進口國際疫苗、支持進口萊豬，事事都站在民意對立面，這樣的立委已不適任。江強調，當政府遂行一黨獨大、獨裁專制，若不罷免，以後根本沒有機會講話，民眾要用罷免選票，表達對民進黨的不信任。

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國民黨主席當選人朱立倫昨日到桃園及苗栗謝票時也表示，會和刪Ｑ罷免案總部的年輕志工一起努力，年底的四大公投就是對民進黨的不信任投票，講白一點就是叫行政院長蘇貞昌下台，是倒閣的投票，他呼籲支持者四個公投都要投贊成，讓民進黨下台。

面對藍營傾全黨之力罷免陳柏惟，昨天台中小英之友會太平分會和大屯區民主聯誼會在霧峰舉辦選民服務座談會，吸引約一百位民眾出席力挺陳，現場「加油聲」不斷，氣氛熱烈。

藍綠陣營動員拚場

陳柏惟表示，自己沒有做過立委兼任黨主席，不知道江啟臣是否需要回選區服務？並反酸：「不知道為何選輸的立委，都要跑到我的選區罷免我？」強調自己會把該做的事做好，在國會很認真，地方也認真跑，也希望各黨立委各司其職。

立法院副院長蔡其昌批評，國民黨傾一黨之力罷免在野黨立委「很荒謬」，只是「政治鬥爭，選輸不甘願」，缺乏正當性，不是台灣人該有的厚道，會全力協助陳柏惟。

台中小英之友會總會長李茂盛認為，陳上任至今表現不差，國民黨力推罷免明顯是報復，並非民主常態，各分會將會舉辦六場座談會力保陳柏惟過關，也呼籲第二選區支持陳的民眾踴躍投票反罷免。

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