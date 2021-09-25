美參院通過 康達出任亞太助卿

美國聯邦參議院23日以壓倒性票數，通過康達出任亞太助卿。圖為康達6月15日出席參院外委會提名聽證會。（中央社）

2021/09/25 05:30

〔記者楊丞彧／綜合報導〕美國參議院美東時間廿三日以七十二票贊成、十四票反對的壓倒性票數，通過康達（Daniel Kritenbrink）出任國務院亞太助卿的人事案。康達六月在國會聽證會上，強調美台關係至關重要，他將進一步發展與「民主夥伴台灣」的強健關係，也會致力履行台灣關係法內義務，協助台灣自我防衛。

外交部發言人歐江安表示，我國將持續與拜登政府團隊攜手合作，共同捍衛民主、自由、人權等共享價值，並在台美關係現有的友好穩固基礎上，繼續深化台美雙方日益堅實的全球夥伴關係。

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康達人事案雖獲兩黨支持，參院外委會六月廿四日已無異議通過提名，但由於少數共和黨參議員以阻擋人事案作為與總統拜登的談判籌碼，導致此重要職位延宕了約三個月才定案。

將進一步發展美台關係

在六月聽證會上，對於如何嚇阻中國武力犯台，康達回應表示，美方力量的展現、清晰度與威嚇力是關鍵。他重申美國對台堅若磐石的承諾，將致力履行「台灣關係法」下義務，讓台灣能夠維持相當的自我防衛能力，也承諾將支持進一步強化台美在各領域的堅實、非官方關係。

康達也指出，台灣是美國前十大貿易夥伴，雙方也有重要文化與其他領域關係。美國應支持台灣拓展國際空間，確保台灣全面參與不以主權國家為加入條件的國際組織。

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