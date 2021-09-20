非單純檢疫問題 學者：就是政治因素

屏東蓮霧品質佳極受市場歡迎。（資料照，記者羅欣貞攝）

2021/09/20 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕中國今起暫停進口台灣釋迦和蓮霧，是繼今年三月鳳梨事件後，中國再次頒布對台水果禁令。外界解讀中國此次行動有政治意涵，學者也直言：「這就是政治因素！」

台灣雜糧發展基金會專門委員、《水果政治學》作者焦鈞指出，中國對台的水果禁令接踵而來，已經不是單純的農產品檢疫技術層次問題，已是政治凌駕專業。

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根據農委會統計，二○一八年至二○二○年間，我國生鮮水果出口至中國的排名，以鳳梨十二萬二八七六公噸居冠，其次依序為釋迦三萬九一七一公噸、蓮霧一萬二五三六公噸、柚子一萬一二五九公噸、芒果一萬八六六公噸、柑橘類（以檸檬、茂谷柑為主）九五○五公噸。

焦鈞指出，釋迦有超過三十個品種，其中外銷主力為「鳳梨釋迦」，出口高達六成，幾乎都是銷往中國，針對性強，相較鳳梨早有拓銷日本等海外市場，釋迦、蓮霧對中國依賴度更高、替代性更低，兩個月後即將進入兩果盛產期，擔心一時之間很難找到其他國際買家，也無法把鳳梨模式套用在釋迦與蓮霧上。

焦鈞認為，出口釋迦若全數回銷國內，價格預期會砍半，無論是從前端控制產量，或是後端刺激消費，相關補助與促銷方案必須有效地穩定產銷平衡，才有望度過此次危機。至於是否還有其他水果可能被禁？焦鈞說，其餘果品雖有銷往中國，但佔比不及鳳梨、釋迦、蓮霧，若中國要繼續操作，影響效果應會遞減。

逢甲大學國際貿易系教授楊明憲也表示，鳳梨釋迦產季約從十一月至隔年四月，今年四月產季結束後都沒有出口到中國，中國隔了半年才頒布禁令，「時機點讓人覺得很奇怪」，會有其他政治考量的聯想。

楊明憲建議，未來可花時間檢視出口農產，減少政治干擾。此外，今年台東種植釋迦約二八一五公頃，但投保面積僅有一○七公頃，顯示農民風險意識還有待提升。

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