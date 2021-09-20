中國禁我農產》銷中約佔一成 蓮霧影響不大

屏縣泰吉果菜生產合作社執行長林全合，昨無奈將外銷中國的紙箱收起來。（記者羅欣貞攝）

2021/09/20 05:30

〔記者羅欣貞、蔡宗憲、李立法、蔡清華／綜合報導〕中國海關總署突暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國，而屏東是台灣蓮霧最大產地。屏東縣府農業處昨表示，年銷中國的蓮霧約佔總產量的一成，對屏東縣影響不大；高雄市政府也說，蓮霧外銷早分散中國以外市場，以新加坡、加拿大為大宗，對高雄果農打擊有限。

已分銷星加等國

屏東縣種植的蓮霧產季集中在十二月到隔年五月，占台灣產量七成，產值約二十四億元，以內銷為主，外銷量中約九成到中國。

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屏東縣泰吉果菜生產合作社執行長林全合表示，往年蓮霧一年銷往中國數量約兩百五十噸至三百噸，產值近億元，今年從十月初起每週有兩貨櫃銷中，昨接獲消息很無奈，靜觀其變再說。

種植蓮霧超過十年的屏縣陳姓農民表示，他種植五甲多地的子彈蓮霧，年產量超過二十萬斤，因中國市場對子彈蓮霧接受度高，銷往中國數量佔了一半，如果無法銷中，只能先拚內銷市場。

屏東縣長潘孟安指出，縣府近三年來積極拓展加拿大等北美市場，開拓蓮霧農曆春節禮盒的銷售；今年鳳梨的例子，讓大家記取雞蛋不能放在同個籃子的教訓，將與農委會及農民提前研商對策。

縣府農業處長鄭永裕表示，將加強國內供需，透過縣府網路平台行銷，持續銷往加拿大、新加坡等國，並輔導製成蓮霧果乾等加工品，強化品質控管及冷鏈物流設備提升，增加外銷儲運期。

至於高雄市蓮霧主要分布在六龜地區，一年產量約有五千七百公噸，內銷佔比九成。高雄市長陳其邁表示，中國此次在中秋長假期間片面宣布，對台灣極不友善，更不符合WTO規範，有如禁止鳳梨輸中事件翻版，這是藉勢打壓台灣，更打擊所有勤奮的台灣農民。

高雄市農業局長張清榮表示，今年三月起鳳梨外銷中國受阻，農業局持續輔導農會與合作社分散風險，輔導蓮霧分散中國以外的其他國家，新加坡與加拿大兩大市場已為高市蓮霧的重要外銷市場。

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