為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    三箭齊發 不靠中國市場》 鳳梨外銷大大成功

    中國今年三月禁止我國鳳梨銷中後，農委會祭出外銷、加工、內銷三箭齊發，穩定鳳梨產銷。（資料照）

    中國今年三月禁止我國鳳梨銷中後，農委會祭出外銷、加工、內銷三箭齊發，穩定鳳梨產銷。（資料照）

    2021/09/20 05:30

    〔記者邱芷柔、林惠琴／台北報導〕中國選在中秋連假頒布對台釋迦、蓮霧禁令，欲打擊我國農業。然而，危機也可以是轉機，中國今年三月禁止我國鳳梨銷中後，農委會祭出外銷、加工、內銷三箭齊發，穩定鳳梨產銷，減少對單一市場的依賴，外銷成績較去年同期增加五六六％，讓主委陳吉仲喊出：「鳳梨明年不打算銷中國！」

    較去年同期增加五六六％

    農委會統計，今年鳳梨外銷，若扣除三月前銷中數量，至八月外銷量達兩萬五一八七公噸，較去年同期增加五六六％，其中外銷日本增加七四二％、香港增加五一四％。

    此外，鳳梨盛產期三至六月產地平均價格每公斤二十二．一元，高於二○一九年同期均價十九．八元，以及二○二○年同期均價十七．三元，確保農民收益，也成功擺脫對中依賴。

    外界擔心釋迦、蓮霧內銷有困難，陳吉仲信心十足。他指出，以蓮霧來說，出口四千公噸，佔總產量不到一成，容易分散風險；至於釋迦將在內銷、外銷做改變，鎖定加拿大、新加坡等市場，以轉單方式因應。

    農委會農糧署署長胡忠一指出，台灣蓮霧品種相當多，過去農民生產多跟出口商有契作，因此很少留在國內推廣，未來國人若了解蓮霧的品種與品質，不怕蓮霧賣不掉。農委會國際處處長林家榮說明，二○一八年台灣也曾有冷凍釋迦出口到日本與美國，得到良好回應，會再與業者合作開發。

    陳吉仲也說，會視產品樣態滾動式調整策略因應，台灣鳳梨遭禁後，國內外民眾發起認購運動；今年五倍券、農遊券實施時間貼近蓮霧、釋迦產期，也呼籲消費者再次力挺農民；十月後也會啟動國內外公民營企業採購蓮霧、釋迦平台，「全國一心」共同面對困境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    冷眼集》中國禁台農的三蠢
    2021/09/20 05:30

    冷眼集》中國禁台農的三蠢
    非單純檢疫問題 學者：就是政治因素
    2021/09/20 05:30

    非單純檢疫問題 學者：就是政治因素

    淡海最大俱樂部宅誕生！
    中國禁我農產》銷中約佔一成 蓮霧影響不大
    2021/09/20 05:30

    中國禁我農產》銷中約佔一成 蓮霧影響不大
    中國禁我農產》開拓更多市場 釋迦要拚活路
    2021/09/20 05:30

    中國禁我農產》開拓更多市場 釋迦要拚活路
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播