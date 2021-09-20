三箭齊發 不靠中國市場》 鳳梨外銷大大成功

中國今年三月禁止我國鳳梨銷中後，農委會祭出外銷、加工、內銷三箭齊發，穩定鳳梨產銷。（資料照）

2021/09/20 05:30

〔記者邱芷柔、林惠琴／台北報導〕中國選在中秋連假頒布對台釋迦、蓮霧禁令，欲打擊我國農業。然而，危機也可以是轉機，中國今年三月禁止我國鳳梨銷中後，農委會祭出外銷、加工、內銷三箭齊發，穩定鳳梨產銷，減少對單一市場的依賴，外銷成績較去年同期增加五六六％，讓主委陳吉仲喊出：「鳳梨明年不打算銷中國！」

較去年同期增加五六六％

農委會統計，今年鳳梨外銷，若扣除三月前銷中數量，至八月外銷量達兩萬五一八七公噸，較去年同期增加五六六％，其中外銷日本增加七四二％、香港增加五一四％。

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此外，鳳梨盛產期三至六月產地平均價格每公斤二十二．一元，高於二○一九年同期均價十九．八元，以及二○二○年同期均價十七．三元，確保農民收益，也成功擺脫對中依賴。

外界擔心釋迦、蓮霧內銷有困難，陳吉仲信心十足。他指出，以蓮霧來說，出口四千公噸，佔總產量不到一成，容易分散風險；至於釋迦將在內銷、外銷做改變，鎖定加拿大、新加坡等市場，以轉單方式因應。

農委會農糧署署長胡忠一指出，台灣蓮霧品種相當多，過去農民生產多跟出口商有契作，因此很少留在國內推廣，未來國人若了解蓮霧的品種與品質，不怕蓮霧賣不掉。農委會國際處處長林家榮說明，二○一八年台灣也曾有冷凍釋迦出口到日本與美國，得到良好回應，會再與業者合作開發。

陳吉仲也說，會視產品樣態滾動式調整策略因應，台灣鳳梨遭禁後，國內外民眾發起認購運動；今年五倍券、農遊券實施時間貼近蓮霧、釋迦產期，也呼籲消費者再次力挺農民；十月後也會啟動國內外公民營企業採購蓮霧、釋迦平台，「全國一心」共同面對困境。

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