藍縣市長5人挺朱 9人未表態

2021/09/20 05:30

〔地方中心／連線報導〕國民黨主席選舉將在週六投票，四位候選人近日激烈廝殺，藍營百里侯的動向備受矚目。在十四位黨籍縣市長中，包括雲林縣、台東縣、南投縣、連江縣及花蓮縣等五位縣市長以直接或間接方式表態挺朱立倫，已逾三成，但新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕等九位縣市長尚未表態。

台東縣長饒慶鈴、南投縣長林明溱昨天在臉書發文，表態支持朱立倫。饒說，大家只關注到朱要不要選二○二四，但更重要二○二二的提名，才是新任黨主席立刻面臨的壓力，如何擴大國民黨在地方基層選舉的影響力，才有資格代表台灣民眾，站上兩岸和平談判桌。

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饒還說，朱是唯一帶著資源協助離島居民的候選人。朱也具備黨主席的高度，能調和鼎鼐、了解地方基層、傾聽並包容不同的聲音、經歷不同職務並且願意為黨犧牲奉獻。

林明溱表示，國民黨必須面對中華民國的未來，迎接人民託付的挑戰，但改革是一條漫長的路，在受限的資源下，國民黨需要理性的領導者，朱立倫就是最好人選，所以他全力支持朱。

連江縣長劉增應表示，四位候選人當中，朱立倫最符合民眾的期待，所以他支持朱。

朱立倫、江啟臣近期都曾到花蓮舉辦公開造勢活動，花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁夫妻唯獨只出席朱上月底在花蓮舉辦的黨員座談，公開挺朱的態度明顯，傅還懇請花蓮鄉親支持朱立倫。

雲林縣長張麗善前晚在臉書貼文表態挺朱。她說，與主流民意站在一起的國民黨，才是人民需要的國民黨，「我相信朱立倫，我支持朱立倫。」

不過對於要支持誰，國民黨縣市長目前仍以「不表態」居多。新北市長侯友宜昨被媒體問及要支持哪位候選人，侯沒有回答。台中市長盧秀燕也透過台中市新聞局表示，「沒有回應」；嘉義市長黃敏惠也不願回應。

彰化縣長王惠美同樣採取不表態的立場。她強調，只要誰勝選就支持誰，國民黨沒分裂本錢。苗栗縣長徐耀昌強調行政中立，相信黨員會選出最有能力、有經驗、務實的主席來帶領國民黨。

新竹縣長楊文科說，他確實心有所屬，但地方首長不方便公開表態，他理想中的國民黨黨魁應該沉穩、內斂、肯為民眾發聲、有見解主張和正義感、具有行政經驗。

宜蘭縣長林姿妙僅強調，選民的眼睛都是雪亮的，大家一起努力，選出最好的人。澎湖縣長賴峰偉表示，他會支持勝選者，選前不用表態，但選後國民黨一定要團結。金門縣長楊鎮浯透過秘書陳志斌說，目前專注於防疫工作，對於其他事情不表示意見。

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