美前國安顧問歐布萊恩︰聯合國應確保台灣參與空間

美國前國安顧問歐布萊恩（美聯社檔案照）

2021/09/18 05:30

「聯大2758號決議僅處理中國代表權問題」 未對台設限

〔記者楊丞彧／綜合報導〕第七十六屆聯合國大會開議，台灣持續遭排除在外，美國前國安顧問歐布萊恩美東時間十六日在一場研討會上，除了為台灣遭聯合國排除長達五十年大抱不平，並表示聯合國大會第二七五八號決議僅處理中國席位代表權問題，不涉台灣參與，也未在聯合國內制定「一中」政策，故應確保台灣參與空間。

請繼續往下閱讀...

歐布萊恩今年一月廿日卸任國安顧問當天，中國宣稱他「在涉華問題上嚴重侵犯中國主權」加以制裁。歐布萊恩七月加入專研台美關係的華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI），擔任美台關係工作小組主席。

中國操作「大外宣」 外界誤解聯國有一中政策

歐布萊恩十六日在GTI年度研討會表示，二七五八號決議是項技術性決議案，關乎誰能坐「中國席位」，不涉及台灣在國際組織取得觀察員地位，也未在聯合國體系內制定「一中」政策；外界有此誤解，是因中國非常擅長做「大外宣」。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀也在會中表示，二七五八號決議根本與台灣一點關係也沒有，這是無庸置疑的，該決議僅談到由中華人民共和國代表中國在聯合國席位，完全無涉台灣將來參與聯合國相關事務，但北京當局不斷試圖扭曲該決議的真正意涵。

歐布萊恩十五日與白宮國安會前幕僚長葛瑞攜手，以「如何遏止中國犯台」為題聯名投書「華爾街日報」。兩人表示，阿富汗淪陷與美軍倉皇撤離已被全世界獨裁者廣為宣傳，中國官媒更稱阿富汗預示了台灣未來的命運，避免中國犯台為拜登政府的首要國安目標。

建議美歐提供台灣NSM飛彈 讓中國犯台耗時傷財

歐布萊恩與葛瑞也提出四點當務之急，包括美國及歐洲盟邦應提供台灣足夠的NSM反艦飛彈、台灣應從美國取得「迅擊」（Quickstrike）空投型水雷或其他先進水雷技術、在警察局之類的戰略地點部署肩射式「刺針」防空飛彈，並強化後備軍人能量，讓中國任何犯台舉措變得既耗時且傷財。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法