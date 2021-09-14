法院屢輕判 法界：共諜有恃無恐

共諜案輕判案例

2021/09/14 05:30

〔記者王定傳、謝君臨／綜合報導〕「工黨」主席鄭昭明與中校退役兒子鄭智文收受中國財物，承諾在中方犯台時相助中國順利入台，卻獲輕判十月、一年，均可緩刑，引發爭議。偵辦過共諜案的前主任檢察官、律師連思藩表示，法院給予緩刑，讓共諜活動更加有恃無恐，恐對國家及人民造成極大的威脅；民進黨立委羅致政則認為，問題出在法院，應由國安專責法庭來處理相關議題。

立委：應由國安專責法庭來處理相關議題

連思藩指出，國安法在修法前，發展組織罪屬於五年以下徒刑輕罪；修法後改為七年以上徒刑。本案鄭姓父子犯罪時屬於舊法時期，加上認罪等原因才獲緩刑，但緩刑對這些共諜並無嚇阻作用，可能反使這類間諜活動更加有恃無恐，對國家及人民造成極大的威脅。

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判決恐有鼓勵國安犯罪之疑慮

律師鄭遠翔則表示，本案依法確實可以給予緩刑寬典，但法院給予緩刑的理由，無非是鄭氏父子認罪、且已繳交犯罪所得，犯行僅有數次，實際招攬人員只有一人、犯罪情節並不重大等，但此判決恐有鼓勵國安犯罪之疑慮。

鄭遠翔說，國家安全法的立法目的，在於維護國家安全與社會安定，是架構國家安全體系的上位法律，簡單來說，國家安全法內規定以刑責約制的違法行為，都是有害國家安全與社會安定的重大犯罪，若犯罪者把握「東窗事發則認罪」、「查到多少認多少」的原則，再加上有雄厚的「境外金援」來協助繳交犯罪所得，是否就可以「大膽犯罪，小心認錯」？

鄭遠翔指出，若法院判決的標準讓「成本」與「風險」不成比例，那麼在為利所驅下，罔顧國家忠誠的人們，誰能不犯罪？台灣的國家安全、社會安定，又能如何維護？

民進黨立委蔡適應也認為，法院以鄭氏父子具有悔意就輕判，那以後也不需要辦共諜案了；他尊重法院判決，但這樣的判決結果令人遺憾。

蔡適應強調，共諜案是目前國家安全中最重要、急需被處理的事項，台灣人民對於共諜案都非常厭惡，國民情感認為共諜案應該要重判，立委在立法院修法也要求重判，如果法院判決沒有和國民情感在一起的話，自然就會引起許多爭議。

羅致政認為，從法的角度來講，並沒有輕的問題，因為近幾年已不斷在調高重的部分，所以問題是出在法院。輕判到底是基於什麼樣的原因？是因為法院對國安議題的不了解，或國安議題方面的認知不夠？

羅說，就好像智慧財產權有相對應的法庭，藉由國安專責法庭特別的法庭來處理國安議題，可能已經到了必要的時刻，讓真正對國安議題、情報等有相關專業的法官審理，才能真正掌握情報工作的危害。

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