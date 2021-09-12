升格第七都 徐耀昌槓上林智堅》徐耀昌怒嗆：林為自己量身定做

新竹縣長楊文科（右）與苗栗縣長徐耀昌（中），昨針對竹竹苗合併升格為第七都議題，開會研商。（記者廖雪茹攝）

2021/09/12 05:30

直指竹縣苗縣也可合併成「竹苗市」

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣長楊文科昨針對竹竹苗合併升格第七都（直轄市）議題，邀竹竹苗三地首長、議長和立委開會研商，主張竹竹合併的新竹市長林智堅另有行程未出席。會後由楊文科表示，將研議成立升格推動委員會，但標的是竹竹苗，且將矛頭指向林智堅，甚至嚴詞譴責執政黨「為特定人士量身定做、因人設事」；由於不同陣營主張的標的不同，已為大新竹升格案投下變數。

楊文科改推竹竹苗併 大新竹升格案添變數

座談會昨在楊文科和苗栗縣長徐耀昌致詞後進行閉門交流，未開放媒體採訪。

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楊文科在林智堅釋出新竹縣市合併議題後，立即呼應支持，但昨天立場轉變，他致詞指向林智堅，要求「林市長應該來說明升格的理念和具體做法才對」，接著說，升格為第七都，是竹竹苗鄉親共同願望，但要以民意為依歸，絕非一人說了算，升格帶來好處，也會產生缺失，如何在適當時機升格，值得共同面對。

徐耀昌則批評林智堅曾打電話給他，談到竹竹苗合併升格，竟說應大新竹先行，苗栗則是北苗歸新竹、南苗歸台中，這話完全沒道理，「根本為自己量身定做」。

徐耀昌說，日治時代竹竹苗是共同生活圈，有新竹廳、新竹郡和新竹州，後來各自分家，他希望竹竹苗合併，苗栗縣才能脫胎換骨；若中央修法調降直轄市人口門檻為一百萬，徐表示，那新竹縣和苗栗縣也可以合併成「竹苗市」。

新竹縣府會後發布新聞稿綜合會議結論：新竹市議長許修睿、新竹縣議長張鎮榮，兩人同意竹竹苗合併升格，但要聽取民意；張鎮榮強調，新竹縣市合併不能只是形式，不能淪為政治手段。

新聞稿指出，出席立委中，邱顯智、林思銘、鄭正鈐、林為洲、徐志榮贊成竹竹苗合併升格，林為洲認為應從二○二六年實施；賴香伶、徐志榮建議併同財政修法；陳超明認為若竹竹苗合併升格，要選好市政中心，照顧偏遠地區。

楊文科會後代表發布結論，包括：譴責執政黨想為特定人士量身定做、因人設事；竹竹苗產官學研人士提出「大竹苗科技生態區域發展願景」，請執政黨參酌；若大家都不同意新竹縣市合併升格，請林智堅提出升格具體做法；建議財政收支劃分法修法；研議成立升格推動委員會，邀三縣市首長、議長、立委為當然成員。

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