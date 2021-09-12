漢光演習明天登場 戰備道起降重頭戲

今年漢光演習重點「佳冬戰備道戰機緊急起降」將在十五日進行，這是總統蔡英文任內首度啟用佳冬戰備道。圖為兩年前漢光演習彰化戰備道戰機起降。（資料照）

2021/09/12 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕「漢光卅七號」實兵演習即將於明日展開為期五天的軍演，部分科目因防疫考量縮小規模或取消，但整體演習仍以「戰力保存、整體防空、聯合制海、聯合國土防衛」為想定，演習重點之一「佳冬戰備跑道戰機緊急起降」將在十五日進行，這是總統蔡英文任內首度啟用佳冬戰備道，以驗證國軍對於西南空域的應變。

西南空域應變 國軍驗證

「漢光卅七號」實兵驗證原訂於七月十二日至十六日舉行，受到疫情影響，延後至本月十三日至十七日，並結合第三季戰備任務訓練，在我國海、空域及本外離島地區「異地同時」實施。

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中共近年持續威脅，共軍機艦侵犯台灣西南海空域、甚至東部海空域的頻次升高，今年度漢光實兵操演原先預計動員八千後備軍人參演、海巡署艦艇進行平戰轉換等科目，但因考量防疫，部分科目縮小規模或取消。

防疫考量 不動員後備軍人參演

國軍將領昨透露，今年度漢光實兵演習原有四個重點科目，包含海巡署海上兵力轉換、第三作戰區平戰轉換、常後一體國土防衛作戰等三個重點科目均因防疫而取消，同時，今年漢光軍演也不會動員後備軍人參演。

雖然受到疫情影響，但國軍整體的演習進程仍不脫「戰力保存、整體防空、聯合制海、聯合國土防衛」的想定，至於十三、十四日主要進行整體防空、戰力保存的戰術作為，另會考量颱風因素是否加以調整。

全台三灘岸 反登陸操演

今年漢光演習重點之一的「佳冬戰備跑道戰機緊急起降」將會在十五日進行。往年由陸軍特戰部隊扮演假想敵進行跳傘的「反空降」演練取消；此外，歷年漢光受到關注的「反登陸」演習，預定十六日於北、中、南三處灘岸上演，預計同時會有重砲射擊，展現國軍反登陸戰力。

據指出，因應共軍對台灣南方海、空域構成潛在威脅之時，驗證我國聯合作戰能量，國軍將會於台灣東部外海實施海、空聯合操演。

此外，攸關國人防空演練的「萬安四十四號」演習將於十五日舉行，並遵循中央流行疫情指揮中心防疫指導，僅發放防空警報及「空中威脅告警系統」手機警訊，不實施人、車管制及疏散避難演練。

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