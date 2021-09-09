大新竹合併 竹科業者喊讚

新竹市長林智堅拋出「新竹縣市合併」議題，爭取升格為第七都，台灣科學工業園區同業公會、多家上市上櫃公司董事長們也表示支持，認為合併有助資源整合。（竹科管理局提供）

2021/09/09 05:30

〔記者洪友芳／新竹報導〕新竹市長林智堅日前拋出「新竹縣市合併」議題，爭取升格為第七都，不僅新竹縣長楊文科贊成，台灣科學工業園區同業公會、多家上市上櫃公司董事長們也表示支持，認為合併有助資源整合，促進整體產業發展「硬到底」，甚至有人建議苗栗縣也該併入，將整個生活圈串聯起來規劃發展。

有助資源整合 產業發展可「硬到底」

園區同業公會秘書長張致遠表示，科技產業發展還有很大的空間，從國土規劃、資源、產業、人口、稅收等種種考量，不僅新竹縣市應該合併一起，連就近的苗栗縣也要併進來，如此才能促進整體發展；他疾呼政府要快馬加鞭進行，這是非常值得的投資，「時間不等人」，台灣產業發展才是提升國際能見度、競爭力的硬實力，竹竹苗合併，國家整體產業發展將可達「硬到底」效果。

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曾任兩屆公會理事長的盟立自動化總裁孫弘認為，新竹縣市合併是「好事一樁」，有助整合縣市資源與提升行政地位，若能升格為台灣的第七都，經費預算會比較多，行政首長也能出席行政院會，有助提升參與政策決策。偉詮電子董事長林錫銘也舉雙手贊同，認為新竹縣市、苗栗同為生活圈，行政區域重新劃分一起，將有助資源分配均衡及發展。

茂矽董事長唐亦仙住在新竹縣竹北，她以自己常在上下班時間塞車為例，若縣市合併，竹科聯外交通整體規劃建設，對竹科是一大福音。

一家半導體廠董事長也認為，目前新竹科學園區分屬新竹縣市，環保、消防管轄也不同，縣市重新合併將有助行政資源整合，對人民是有利的。

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