為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    大新竹合併 竹科業者喊讚

    新竹市長林智堅拋出「新竹縣市合併」議題，爭取升格為第七都，台灣科學工業園區同業公會、多家上市上櫃公司董事長們也表示支持，認為合併有助資源整合。（竹科管理局提供）

    新竹市長林智堅拋出「新竹縣市合併」議題，爭取升格為第七都，台灣科學工業園區同業公會、多家上市上櫃公司董事長們也表示支持，認為合併有助資源整合。（竹科管理局提供）

    2021/09/09 05:30

    〔記者洪友芳／新竹報導〕新竹市長林智堅日前拋出「新竹縣市合併」議題，爭取升格為第七都，不僅新竹縣長楊文科贊成，台灣科學工業園區同業公會、多家上市上櫃公司董事長們也表示支持，認為合併有助資源整合，促進整體產業發展「硬到底」，甚至有人建議苗栗縣也該併入，將整個生活圈串聯起來規劃發展。

    有助資源整合 產業發展可「硬到底」

    園區同業公會秘書長張致遠表示，科技產業發展還有很大的空間，從國土規劃、資源、產業、人口、稅收等種種考量，不僅新竹縣市應該合併一起，連就近的苗栗縣也要併進來，如此才能促進整體發展；他疾呼政府要快馬加鞭進行，這是非常值得的投資，「時間不等人」，台灣產業發展才是提升國際能見度、競爭力的硬實力，竹竹苗合併，國家整體產業發展將可達「硬到底」效果。

    曾任兩屆公會理事長的盟立自動化總裁孫弘認為，新竹縣市合併是「好事一樁」，有助整合縣市資源與提升行政地位，若能升格為台灣的第七都，經費預算會比較多，行政首長也能出席行政院會，有助提升參與政策決策。偉詮電子董事長林錫銘也舉雙手贊同，認為新竹縣市、苗栗同為生活圈，行政區域重新劃分一起，將有助資源分配均衡及發展。

    茂矽董事長唐亦仙住在新竹縣竹北，她以自己常在上下班時間塞車為例，若縣市合併，竹科聯外交通整體規劃建設，對竹科是一大福音。

    一家半導體廠董事長也認為，目前新竹科學園區分屬新竹縣市，環保、消防管轄也不同，縣市重新合併將有助行政資源整合，對人民是有利的。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大嘉義合併否 陳明文：行政區劃應一致
    2021/09/09 05:30

    大嘉義合併否 陳明文：行政區劃應一致

    亞洲最佳雇主出爐 台灣中外製藥三連霸

    後疫情置產最佳解 海景公園景觀宅
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播