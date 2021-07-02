參謀總長陳寶餘布達 邱國正勉前瞻用兵思維
〔記者吳書緯、蘇永耀、俞肇福／綜合報導〕國防部長邱國正昨主持新任參謀總長陳寶餘上將任職布達典禮，邱國正期勉國軍官兵在陳寶餘的指導下，有效整合各項資源，精實戰備整備，透過各項演習及訓練，鍛鑄堅強的防衛戰力，為國家安全與社會安定，提供最堅強有力的保障。
張冠群、梅家樹布達 蔡英文主持
蔡英文總統昨也主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」，強調國人對國軍的期待日益加深，強化國防能力的作為刻不容緩。她期許由國防部軍備副部長調任總統府戰略顧問的張冠群上將，以及由副參謀總長接任副參謀總長執行官、並晉任二級上將的梅家樹，一起為國軍的精進打拚，讓國軍戰力更堅強。
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國防部昨在博愛營區舉行參謀總長任職布達典禮，邱國正布達命令後致詞表示，陳寶餘對建軍規劃及領導統御等工作，有卓越的能力與見解，擔任陸軍司令期間，對建軍規劃、部隊訓練及防疫抗旱救災等工作，均有卓越的能力與見識，相信在新職上必能一展所長，掌握未來情勢發展，前瞻用兵思維，落實部隊訓練，強化戰備整備，在既有的堅實基礎上，創造更輝煌的成果。
陳寶餘在馬祖東引鄉長大，父親陳高福是東湧燈塔（東引燈塔前身）第一位華人主任管理員，二哥陳寶銀也擔任過四十三年的東引燈塔管理員，四哥陳寶銘曾任東引鄉長，家人目前大多仍居住在東引。
陳寶餘從東引國中畢業後保送陸軍幼校，展開至今四十八年的軍旅生涯，不僅是東引的首位將軍，二○一七年更成為馬祖的首位上將。建於一九○四年七月一日的東引燈塔，昨天欣逢一一七歲生日，陳寶餘也在同日成為馬祖第一位參謀總長。