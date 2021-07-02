參謀總長陳寶餘布達 邱國正勉前瞻用兵思維

總統蔡英文昨日在總統府主持國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮，總統代表國人感謝張冠群上將（左）及梅家樹上將（右）對保衛國家的付出。（總統府提供）

2021/07/02 05:30

〔記者吳書緯、蘇永耀、俞肇福／綜合報導〕國防部長邱國正昨主持新任參謀總長陳寶餘上將任職布達典禮，邱國正期勉國軍官兵在陳寶餘的指導下，有效整合各項資源，精實戰備整備，透過各項演習及訓練，鍛鑄堅強的防衛戰力，為國家安全與社會安定，提供最堅強有力的保障。

張冠群、梅家樹布達 蔡英文主持

蔡英文總統昨也主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」，強調國人對國軍的期待日益加深，強化國防能力的作為刻不容緩。她期許由國防部軍備副部長調任總統府戰略顧問的張冠群上將，以及由副參謀總長接任副參謀總長執行官、並晉任二級上將的梅家樹，一起為國軍的精進打拚，讓國軍戰力更堅強。

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國防部昨在博愛營區舉行參謀總長任職布達典禮，邱國正布達命令後致詞表示，陳寶餘對建軍規劃及領導統御等工作，有卓越的能力與見解，擔任陸軍司令期間，對建軍規劃、部隊訓練及防疫抗旱救災等工作，均有卓越的能力與見識，相信在新職上必能一展所長，掌握未來情勢發展，前瞻用兵思維，落實部隊訓練，強化戰備整備，在既有的堅實基礎上，創造更輝煌的成果。

陳寶餘在馬祖東引鄉長大，父親陳高福是東湧燈塔（東引燈塔前身）第一位華人主任管理員，二哥陳寶銀也擔任過四十三年的東引燈塔管理員，四哥陳寶銘曾任東引鄉長，家人目前大多仍居住在東引。

陳寶餘從東引國中畢業後保送陸軍幼校，展開至今四十八年的軍旅生涯，不僅是東引的首位將軍，二○一七年更成為馬祖的首位上將。建於一九○四年七月一日的東引燈塔，昨天欣逢一一七歲生日，陳寶餘也在同日成為馬祖第一位參謀總長。

國防部長邱國正昨主持新任參謀總長陳寶餘上將任職佈達典禮。（軍聞社提供）

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