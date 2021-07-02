衛星照曝 中國建逾百座核彈發射井

華盛頓郵報一日報導，美國「詹姆士．馬丁禁止核武擴散中心」（CNS）取得的商業衛星影像顯示，中國正在甘肅省玉門市的沙漠盆地興建逾百座彈道飛彈的地下發射井。據研判，這些發射井很可能是為射程九三○○英里（約一．五萬公里）、可達美國本土的中國「東風四十一」（DF-41）設計。（美聯社檔案照）

2021/07/02 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕華盛頓郵報一日報導，美國「詹姆士．馬丁禁止核武擴散中心」（CNS）取得的商業衛星影像顯示，中國正在甘肅省玉門市的沙漠盆地興建逾百座彈道飛彈的地下發射井，共占地數百平方英里。目前中國的核武庫存在二五○至三五○枚，據信這些發射井完工後，將大幅提升中國核武能力。中國外交部及中國駐美大使館對此均不予置評。

華郵：將大幅提升核武能力

該中心「東亞禁止核武擴散項目」主任路易斯研判，這些發射井很可能是為射程九三○○英里（約一．五萬公里）、可達美國本土的中國「東風四十一」（DF-41）設計。

請繼續往下閱讀...

衛星影像中，共有一一九個幾乎一模一樣的工地，其特徵和中國現役的核子彈道飛彈發射設施非常相似。路易斯表示，若將中國其他地方興建中的發射井計入，則興建中的發射井共約一四五個。

研究人員分析，北京擴大核武力量的舉動，部分原因在於充實其核武庫存，維持其能夠在美國發動「第一擊」下的存活力，進而突破美國的飛彈防禦。

美國戰略司令部司令李察等五角大廈官員此前亦示警中國快速提升的核武能力。李察於四月參議院聽證會中表明，中國核武能力正進行「突破性的擴張」，例如擴充洲際彈道飛彈（ICBM）與能躲過衛星監測的飛彈發射車。在水下部分，中國海軍也已有幾艘能發射核武的新潛艦服役。

華郵則認為，這些新的發射井使美中展開戰略核武的軍備管制談判變得更為迫切。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法