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    首頁　>　政治

    中共建黨百年》習近平嗆外來勢力 必將頭破血流

    中國共產黨建黨百年慶祝大會昨在北京天安門廣場舉行，中共總書記習近平身穿毛裝致詞稱，要堅持一個中國原則和九二共識，推進祖國和平統一進程。（美聯社）

    中國共產黨建黨百年慶祝大會昨在北京天安門廣場舉行，中共總書記習近平身穿毛裝致詞稱，要堅持一個中國原則和九二共識，推進祖國和平統一進程。（美聯社）

    2021/07/02 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國共產黨建黨百年慶祝大會昨在北京天安門廣場舉行，中共總書記習近平身穿毛裝致詞稱，要堅持一個中國原則和九二共識，推進祖國和平統一進程，並揚言解決台灣問題，實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務。

    「解決台灣問題 中共歷史任務」

    中共黨慶大會上午八點開始，習近平率中央政治局常委及共產黨元老登上天安門城樓，校閱由直升機懸吊中國國旗領頭的空中分列式隊伍，以及首度在天安門亮相的殲二十戰機；前任領導人胡錦濤也出席活動，高齡九十五歲的江澤民則缺席大會。

    習近平發表一個小時演說，大談愛國統一戰線，直指維護國家主權安全發展利益，保持香港、澳門長期繁榮穩定，並揚言「解決台灣問題，實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望」。

    習近平強調，要堅持「一個中國原則和九二共識」，推進祖國和平統一進程，包括兩岸同胞在內的所有中華兒女，要和衷共濟、團結向前，堅決粉碎任何「台獨」圖謀，共創民族復興美好未來，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

    對於美國等西方國家，習近平嗆說，「絕不接受教師爺般頤指氣使的說教」，中國共產黨和人民將在自己選擇的道路上，昂首闊步走下去；絕不允許任何外來勢力欺負壓迫奴役，「誰妄想這樣幹，必將在十四億中國人民用血肉做成的鋼鐵長城面前，碰得頭破血流！」

    習近平指出，必須加快國防軍隊現代化，更要「堅持黨指揮槍」，建設自己的人民軍隊才能保衛紅色江山，保護民族尊嚴的堅強支柱，也是維護地區和世界和平的強大力量。

    習聲稱，一八四○年鴉片戰爭後，中國遭到殖民帝國入侵，直到中國共產黨誕生，才改變中國人民與中華民族的前途和命運；他更向世界宣告，「中國人民站起來了，中華民族任人宰割、飽受欺凌的時代一去不復返了！」

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