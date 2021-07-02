中共建黨百年》陸委會籲北京政改 早日還政於民

中共總書記習近平昨在建黨百年大典宣稱，解決台灣問題，是中共矢志不渝的歷史任務。對此，陸委會呼籲北京，正視我方「和平、對等、民主、對話」重要倡議，方有助兩岸關係良性互動。（路透）

2021/07/02 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共總書記習近平昨在建黨百年大典宣稱，解決台灣問題，實現祖國完全統一，是中共矢志不渝的歷史任務。對此，陸委會強調，對岸唯有放棄強加的政治框架及軍事恫嚇，正視我方「和平、對等、民主、對話」重要倡議，方有助兩岸關係良性互動、永續發展。

「中共一中 台灣人民早已拒絕」

陸委會表示，中國共產黨治理中國以來，一黨專制政體箝制人民民主與侵犯人權自由，如今更假民族復興為名，對內愈加專制獨裁，甚至在經濟上走「國進民退」回頭路。

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陸委會直指，中共對外試圖干擾國際秩序，甚至展露成為區域及全球霸權的野心，已對區域安全及全球民主自由體系造成嚴重的威脅。呼籲對岸應真正「以史為鑑」，推動符合民主政治之政黨競爭、尊重人權與落實人民民主要求，早日推動政治改革、還政於民。更應放棄對外恃強凌弱的強制主張與行徑，真正成為區域和平負責任的一方。

陸委會強調，民主自由、人權法治是台灣社會堅持的核心價值，與對岸專制政體存在很大的制度差異。兩岸關係的本質在於相互尊重與善意理解，二千三百萬台灣人民早已拒絕中共片面的「一個中國原則」及「九二共識」。呼籲北京當局正視兩岸現實、尊重台灣民意對兩岸關係發展的堅持，唯有放棄強加的政治框架及軍事恫嚇，方有助兩岸關係良性互動、永續發展。

中共總書記習近平昨在建黨百年大典宣稱，解決台灣問題，是中共矢志不渝的歷史任務。對此，陸委會呼籲北京，正視我方「和平、對等、民主、對話」重要倡議，方有助兩岸關係良性互動。（路透）

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