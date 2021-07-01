台美TIFA開路 學者︰台歐、台日經貿連結有望深化

中央大學經濟系教授邱俊榮指出，過去在兩岸對峙情勢下，美國對台美FTA（自由貿易協定）多半採冷處理、避而不談，但這次TIFA會後，從蔡總統、駐美代表蕭美琴、政委鄧政中發言中均直接提及FTA，且未遭美方否認，顯示拜登政府態度轉變。（資料照）

2021/07/01 05:30

〔記者吳佳穎／台北報導〕暌違五年，台美昨重啟「台美貿易暨投資架構協定（TIFA）」談判，具有台美關係深化的政治意義。中央大學經濟系教授邱俊榮指出，過去在兩岸對峙情勢下，美國對台美FTA（自由貿易協定）多半採冷處理、避而不談，但這次TIFA會後，從蔡英文總統、駐美代表蕭美琴、政委鄧振中發言均直接提及FTA，且未遭美方否認，顯示拜登政府態度轉變，且隨著台美關係深化，後續台日、台歐經貿連結也有望進一步深化。

台美官方實質互動升溫

中經院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣認為，這次TIFA復談反映台美關係升溫，但相較於台美FTA，美方更重視「供應鏈安全」，六月初拜登政府發布供應鏈檢討報告，多次提及台積電，並指美方現仍欠缺晶圓代工發展能量，未來美國在深化、完善半導體供應鏈上，「台灣將扮演重要角色」。

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儘管去年以來，台美已舉辦兩場供應鏈夥伴對話，但顏慧欣指出，TIFA做為具有政治意義的官方對談，可避免雙方因技術問題而中斷，且容易維持合作熱度；除半導體產業外，台灣應該藉TIFA架構，將電動車高效能電池、原料藥生產等納入談判範疇，除了提高台灣產業能見度外，也能強化雙方供應鏈互補關係。

相較各界期盼TIFA能帶來台美洽簽BTA，顏慧欣認為，雖然TIFA可做為洽簽FTA的前置作業，但「不要太快下定論」，現階段應將TIFA視為「官方實質互動升溫」，TIFA應優先解決當前迫切問題，或未來可能面臨的困境，例如疫苗進出口貿易、美方關切的供應鏈安全等，透過深化雙方經貿往來，擴大合作面向，當台美社會、政治、經濟條件結合到一定程度，台美BTA有望水到渠成。

累積台灣產業轉型動能

邱俊榮強調，TIFA、台美BTA談判也將成為台灣產業轉型動能，台灣做為外貿導向經濟體，產業轉型多半依靠外力，因此面臨產業結構失衡，例如受限於經貿協定覆蓋率低，資源多集中受惠於「資訊科技協定（ITA）」得以免關稅的資通訊產業，未來若台美簽署BTA，將有助於國內傳產出口，且談判過程中，美方關切的勞動、環境議題也可帶動國內產業轉型。

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