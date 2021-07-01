TIFA復談》台灣推BTA決心 美方深刻了解

行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，我方在TIFA會中提出洽簽自由貿易協定，希望最後有一天雙方能洽署台美雙邊貿易協定（BTA)，美方表示了解。（行政院提供）

2021/07/01 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕第十一屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）昨登場，我方在會中明確提出洽簽自由貿易協定等議題，盼最後有一天能洽簽台美雙邊貿易協定（BTA），美方則深刻了解我方對推動簽署BTA的決心，雙方都了解，兩國貿易量這麼大，簽署貿易協定，需要相當長的時間洽談。

雙方認同需長時間洽談

政府事先經沙盤推演，研判這次我方在TIFA會談中提出BTA與自由貿易協定等相關議題，美方不會立即答應，不過，美方已了解我政府的決心與態度，美方的回應，符合政府的事先預期。

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TIFA會議昨一開場，行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中致開幕詞時指出，TIFA會議可讓彼此經濟更為繁榮，創造更多就業機會，希望藉著TIFA的平台，讓雙方不斷加深關係，逐步邁向自由貿易協定。

我駐美代表蕭美琴也在開幕致詞時說，台灣展現與國際接軌的決心，並累積了美國朝野支持與台灣重啟貿易對話的信心與動能，TIFA將奠定重要的基礎，盼雙方一步一步累積的善意和互信，成為未來洽簽BTA的動力。

鄧振中會後表示，會中有向美方表達，台灣終究希望與美方簽署貿易協定。我們都了解，兩個國家貿易量這麼大，要簽署貿易協定，需要相當長的時間洽談，但這次會議讓雙方關係更緊密，大家願意合作把基礎打下來。

鄧振中說，美方對我方的構想表示了解，也希望雙方能朝深化、提升關係上繼續努力。

行政院經貿辦副總談判代表楊珍妮表示，美方深刻了解我方簽署雙邊貿易協定的原因及決心，並認同透過TIFA有助於強化雙邊貿易關係，這次會議已為雙方深化經貿關係奠定良好基礎。

政府去年八月宣布開放萊豬進口，解除美方認定的台美貿易障礙。鄧振中說，將豬肉萊劑安全容許量解決，美方對於台灣接軌國際的決心，表示高度讚許，也因此促成這次TIFA會議舉行。

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