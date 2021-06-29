強化憲兵執勤能量與聯繫 中南部憲兵指揮官 同升少將

「潛艦國造」要角的前海軍造船發展中心主任邵維揚，將以國防部參事身分晉任中將。（資料照）

2021/06/29 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕蔡英文總統昨核定一份中、少將晉任名單，共有三位中將、廿三位少將下月獲晉任。值得注意的是，為強化憲兵執勤能量與聯繫，衛戍中部的憲兵二○三指揮部、職司南部任務的憲兵二○四指揮部，指揮官位階皆自上校提升至少將，因此，二○三指揮部指揮官張純志、二○四指揮部指揮官成家麒，都將在後天（七月一日）晉任少將。

憲兵指揮部下轄衛戍台北市的二○二指揮部、中部的二○三指揮部、南部的二○四指揮部，以及台北市以外北部區域的二○五指揮部，受到「精粹案」影響，僅剩二○二指揮部指揮官維持少將軍階，其餘皆由上校出任指揮官。

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不過，考量憲兵執勤能量與溝通聯繫順遂，蔡總統同意將二○三、二○四指揮部指揮官階級改回少將，張純志、成家麒兩位現任指揮官獲得晉任機會，七月一日起晉升少將。

潛艦國造要角晉任中將

國防部昨表示，奉總統核定，今年下半年有三人晉任中將、廿三人晉任少將，合計廿六員。三位晉任中將者，分別為參謀本部聯七次長李天龍、國防部主計局長謝其賢，以及為「潛艦國造」要角的前海軍造船發展中心主任邵維揚，將以國防部參事身分晉任中將，以延續重要政策。

廿三位晉任少將者，分別為鄒怡堅、江義誠、林振裕、張純志、成家麒、毛建秋、王岳洋、唐永清、黃建勝、賀少華、陳恒偉、林士偉、趙建華、陳益志、蔡則明、董冀星、魏義文、王家榮、許秉初、邱正彬、彭慶渝、蔡順元、耿英傑。

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