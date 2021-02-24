美駐WTO代表 首赴台灣辦公室洽公

我駐普羅旺斯處長辛繼志（左）十七日與美國駐馬賽總領事葛珞爾會晤。（取自駐普羅旺斯辦事處臉書）

2021/02/24 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國務院一月解除美台交往限制，拜登政府上台後，美國駐外人員延續實踐雙方公開互動。我駐世貿組織（WTO）代表羅昌發十一日與美國駐WTO代理館長畢斯比會面，我駐普羅旺斯處長辛繼志十七日也和美國駐馬賽總領事葛珞爾會晤。這也是美國駐WTO代表首次前往台灣代表團辦公室洽公，凸顯台美關係的進展。

我駐普羅旺斯處長 也會晤美駐馬賽總領事

美國國務院在一月九日宣布取消美台交往限制，美國駐荷蘭大使胡克斯特拉率先於一月十一日邀請我駐荷蘭代表陳欣新前往大使館會面，並在社群媒體公開表示創造了歷史，以行動力挺台灣。

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拜登政府上任後，美台駐外代表持續公開互動。我國駐普羅旺斯辦事處表示，二月十七日美國駐馬賽總領事葛珞爾親自到訪辦事處，與我處長辛繼志會晤，雙方就經貿、文化及教育等領域的合作交換意見，兩人並一同拿著寫有「追求自由民主」的春聯合影。辛繼志表示，期待台美雙方繼續努力，共同追求更自由、民主及繁榮的世界。普羅旺斯是台灣去年新開設的辦事處，也是我國在法國的第二間外館。

我駐WTO代表團二月十九日在推特公開，我駐WTO代表羅昌發與美國駐WTO代理館長畢斯比於二月十一日會面。代表團並表示，雙方談論與WTO有關的事務、改革，也討論了新任WTO秘書長、美國拜登新政府的展望等。我方很高興了解美國對多邊主義的重視，期盼能一同推動WTO的改革與維護，以及增強兩國關係。

外交部發言人歐江安昨表示，相關發展是很好的開始，這也彰顯台美關係密切友好，雙方堅若磐石的承諾和友誼沒有受到美國政權更替影響，持續朝正面穩健方向深化合作。

我駐WTO代表羅昌發（右）十一日與美國駐WTO代理館長畢斯比會面。（取自WTO代表團官網）

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