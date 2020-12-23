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    首頁　>　政治

    北京對台網攻猖狂 廖宏祥籲行使網路戰自衛權

    曾任麥道航太駐台代表與戰爭學院榮譽講座教授廖宏祥受訪表示，對於中國以網路戰侵犯我國的主權，台灣有權行使自衛權。（資料照）

    曾任麥道航太駐台代表與戰爭學院榮譽講座教授廖宏祥受訪表示，對於中國以網路戰侵犯我國的主權，台灣有權行使自衛權。（資料照）

    2020/12/23 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國多年來每月對台灣發動網路攻擊超過三千萬次，曾任麥道航太駐台代表與戰爭學院榮譽講座教授廖宏祥受訪建議，國安威脅不限於實體，網攻對經濟與國安議題皆造成嚴重威脅，國際間紛紛以官方力量或軍事方式加以因應；對於中國以網路戰侵犯我國的主權，台灣有權行使自衛權。

    台灣駭客能力 國安體系應整合

    廖宏祥表示，在網路戰領域，防禦非常昂貴，不能保證達到百分之百資訊安全；相比之下，滲透攻擊要便宜有效得多。網路戰的本質是電子戰的延伸，和干擾目標國家雷達與阻斷通訊的電子戰沒有不同。

    廖宏祥分析，台灣有許多先進的駭客，在國際駭客競賽中贏得許多獎項，但他們的能力並未被整合到國家安全體系中。其中有些人或被政府以打零工的方式短期僱用，執行單一的任務。由於工作沒有持久性、一致性，其專業知識與技術幾乎不會對我們的敵人構成威脅。

    廖宏祥呼籲，在一定程度上，我國在網路戰的能力可以贏得國際尊重，並可將其用作情報交換的槓桿。糟糕的是，我們有些駭客及其產品，被以色列、美國等國家重金買走，造成我國人才的損失，蔡總統常說「資安即國安」，寓兵於民在廿一世紀的電腦網路戰有更重要意義。

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