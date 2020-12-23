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    首頁　>　政治

    擾台共機切中線 國軍：不怯敵

    前天二架共機擾我西南空域，其中一架切過台海中線。國防部發言人史順文昨表示，有關共機異常活動，國軍秉持「不挑釁、不怯敵」，以及「越接近本島、越積極處置」的指導，依規定實施攔截、警戒、驅離以及防空飛彈追監應處。（國防部提供）

    前天二架共機擾我西南空域，其中一架切過台海中線。國防部發言人史順文昨表示，有關共機異常活動，國軍秉持「不挑釁、不怯敵」，以及「越接近本島、越積極處置」的指導，依規定實施攔截、警戒、驅離以及防空飛彈追監應處。（國防部提供）

    2020/12/23 05:30

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍前天派兩架軍機擾我西南空域，其中一架軍機更觸碰台海中線，亦是共機今年第五度逾越台海中線。國防部發言人史順文昨表示，國軍秉持「不挑釁、不怯敵」，以及「越接近本島、越積極處置」的指導，依規定實施攔截、警戒、驅離以及防空飛彈追監應處。

    共軍「切香腸戰術」

    國軍納入防衛考量

    不過，中國軍機未來若增加碰觸台海中線南端的頻率，是否對我空防造成實質影響？軍方官員表示，國軍會將中國採取「切香腸戰術」的可能性納入防衛考量，不會讓其影響我國空防與安全。

    另外，國防部「即時軍事動態」顯示，中共一架「運八」反潛機、一架「運八」遠干機昨進入我國西南空域防空識別區，但進出位置皆在台海中線以南，空軍也依照既有模式予以監控、應對。

    美國軍媒「星條旗報」日前發布報導，指美國伯克級神盾驅逐艦「馬斯廷號」本月十九日通過台灣海峽，是今年第十三次，高於二〇一六年的十二次、去年的九次。但根據我國國防部公開資訊統計，「馬斯廷號」日前通過台海為今年第十二次。我軍方未就此多做評述。

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