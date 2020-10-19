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    首頁　>　政治

    國軍改革軍紀 將頒定計畫

    （資料照）

    （資料照）

    2020/10/19 05:30

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為精進軍風紀律並留優汰劣，因此自今年十月起至年底試行「國軍軍風紀律改革專案」，待年底再行蒐整意見、修定後頒定確切計畫。軍方過去已將酒駕、吸毒、性騷擾等視為不可觸犯的「天條」，並欲強化保密與資訊安全的機制，這次改革除針對上述範疇，亦將內部管理與心輔機制等納入，進而提升國軍官兵整體素質。

    強化保密資安、納入心輔機制

    國軍官兵若涉及酒駕、吸毒、性騷擾等違紀案件，一律記過汰除。根據審計部月前公布的去年度決算評估報告，國軍去年共有一二八人涉毒遭查獲；前年度決算評估報告則點出，國軍前年共有一一八人次涉酒駕。至於性騷擾部分，國軍今年五月向立法院提出專案報告內容揭示，二○一七年至今年五月左右，共有九十四件性騷擾案件；去年有廿一件。

    此外，國軍在今年七月漢光演習實兵演訓後，接連發生二起軍士官疑涉洩密未遂案，先是一名六軍團的士官涉嫌在網路上販賣「固安作戰計畫」資訊；隨後一名八軍團的校級軍官則偷拍演訓計畫，疑欲兜售予中國，但在金門遭攔截。國軍上月回覆國民黨立委楊瓊瓔書面質詢時提及，已策頒「強化國軍保密工作重點要求事項」等制度，並擴大保密巡迴宣教等因應。

    國軍今年九月成立「 國軍軍風紀律改革專案小組」審視影響軍紀關鍵因素，檢討現行作法不足之處，將重點置於「加強人員考核」、「縮短汰除作業」、「提升人力素質」、「職前教育訓練」、「強化法紀宣教」、「落實性別分際」、「防制酒駕、反毒工作」、「資訊保密安全與手機管制」等作為。

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