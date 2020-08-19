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    高市補選慘敗 柯：蔡壁如請辭 合理

    民眾黨立委蔡壁如。（記者叢昌瑾攝）

    民眾黨立委蔡壁如。（記者叢昌瑾攝）

    2020-08-19 05:30:00

    〔記者陳昀、沈佩瑤／台北報導〕儘管民眾黨主席柯文哲多次輔選，代表民眾黨參與高雄市長補選的吳益政只拿到三萬八千多票、得票率四．○六％。民眾黨組織部召集人蔡壁如昨表示，黨內有「抓戰犯」聲浪，她已向柯請辭。柯文哲受訪表示，「她（指蔡壁如）先辭掉組織部負責人，這應該合理。」

    蔡壁如坦言，黨內一直有「抓戰犯」聲浪，不希望繼續往上燒，牽連到其他職務，既然自己是這次高雄市長補選的競選總幹事，就應該為選舉成敗負責，「要找戰犯，當然就是總幹事」。

    蔡壁如指出，前天晚上她和吳益政一起到北市府和柯文哲會面，吳一直說要為敗選負責，但她身為總幹事也應該承擔選舉成敗，因此已當面告知柯文哲想辭去黨職、組織部召集人，專心回歸立委職務。

    柯文哲昨下午受訪表示，責任政治，選戰還是要有人負責，做完檢討再處理，「不過她（指蔡壁如）先辭掉組織部負責人，這應該合理。」

    談到目前黨內瀰漫找戰犯聲音，柯表示，「這個是壞習慣」，找出問題改進是需要，但是他非常反對燒女巫作法，每次出事就先找誰要負責，對團體的進步不會有好處。

    吳益政昨天北上與媒體座談時表示，歷經這次選舉，自己在二○二二選舉已形同自殺，現在政治思考歸零，會先回歸議員監督的角色。他說，準高雄市長陳其邁在選戰中沒有正面回應高雄負債問題，開議後他將就此質詢，「想到陳其邁到議會備詢逃不掉就很爽」。

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