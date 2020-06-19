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首頁　>　政治

監院副院長提名黃健庭 林俊憲︰會不會是誤傳 林為洲︰拉國民黨護航陳菊

（資料照）

（資料照）

2020-06-19 05:30:00

〔記者吳書緯、施曉光、陳昀／台北報導〕蔡英文總統今將提名國民黨籍的前台東縣長黃健庭為監察院副院長，民進黨立委議論紛紛，立委林俊憲昨受訪表示，監察院負責公務人員的操守，黃健庭本身就有爭議，也有牽扯到疑似弊案，這種人如何能擔任「公務人員的糾察隊」，他並懷疑說：「這則消息會不會是誤傳」。

某重量級民進黨立委昨晚得知消息，含蓄地說，「有一點訝異，可能總統府有不一樣的思維」，認為應是希望監院能跨黨派；但隨後自己又補了一句：「但跨黨派也不會跨到這個人身上啊！」

民進黨立委蔡易餘說，對於黃健庭將擔任副院長傳聞感到意外，但以黃過去政治歷練而言，感覺與監院較無關聯。

民進黨立委林淑芬痛批，要彈劾糾正公務機關和公務員的監察院，若副院長都曾因貪污被判刑後來更審無罪換成協助逃漏稅被判刑，而為了護航美麗灣飯店，踐踏原住民和海岸環境，藐視踐踏法律、罔顧程序。她質疑黃真的有資格當副院長去監察所有公務體系嗎？大表「不可思議」。

民進黨立委劉建國強調，身為監察委員甚至正、副院長，而本身又是政治人物，應該要以更高道德標準來看待。

國民黨發言人陳偉杰回應，黃健庭未經國民黨同意，擅自接受監察院副院長職，違反黨之紀律，將由考紀會研處。

國民黨立院黨團總召林為洲則說，提名陳菊接任監察院長，民進黨會有一定社會壓力，因此任用黃多少有拉國民黨護航陳菊的味道，也製造國民黨的分歧，屆時人事案如何投票，國民黨團下週二將召開黨團大會，特別提出討論。

民眾黨立委蔡壁如表示，黃健庭在台東縣長任內評價不錯，推展觀光有成，民眾黨團投票時不會反對。

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