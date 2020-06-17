美防長：維持對民主台灣承諾

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。（美聯社資料照）

2020-06-17 05:30:00

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國防部長艾斯培昨在推特發出三則推文，表達美國對印太區域的重視，其中一則推文點名美國在太平洋的盟邦，並重申美方會「維持對民主台灣承諾」。國防部發言人史順文表示，國防部對此表達感謝，將配合政府整體外交政策，務實推動與友盟國家的軍事事務交流，共同維護區域安全與台海穩定。

艾斯培推文強調美對印太地區重視 將與盟邦建立更緊密關係

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艾斯培的推文表達美國對於印太地區的重視，其中一篇貼文強調美國和印太諸國的「夥伴關係」，並點名將和日本、南韓、紐西蘭、泰國、澳洲、菲律賓、東帝汶、巴布亞紐幾內亞、斐濟、東加王國與其他太平洋島國，建立更緊密關係，也會維持對民主台灣的承諾。

台美軍事互動 未受疫情中斷

值得注意的是，雖受到武漢肺炎疫情影響，台美多項軍事性質會議因此暫緩，但雙方仍緊密往來。我國空軍在今年四月參加美國太平洋空軍司令部舉辦的視訊會議；我國陸軍少將謝宗保也透過視訊方式，在今年五月參與美國太平洋陸軍司令部主辦的「印太陸軍會議」，顯見台、美兩國軍事層面互動並未中斷。我國持續探詢參與更高層級軍事演訓的機會，迄今仍持續向美方爭取參與今年度環太平洋軍演。

美國總統川普去年十二月簽署的二○二○財政年度「國防授權法」，有關台灣方面，法案要求美國國防部長必須在法案頒布一八○天內，針對成立高階跨部會工作小組、共同應對網路安全問題，向國會軍事委員會提交報告；國防部長和國務卿也應檢討中國政府或中共對台灣軍事、經濟、資訊、外交、數位等各種形式的影響。國會另建議，美國應支持台灣獲取反艦、反裝甲、海防、空防等能力；美方也應與台灣進行實戰訓練與軍事演習、啟動高階國防官員交流，同時讓美國軍艦定期巡航台海，並鼓勵盟邦跟進。

美國聯邦參議院軍事委員會上週通過二○二一財政年度「國防授權法」，其法案摘要提及美國對「台灣關係法」的承諾，並支持深化雙邊關係，但詳細內容尚未對外公布。

美軍一架C-40A運輸機，上週取道台灣西部飛行，中國國防部抗議，更稱美國軍機未經「中方」允許，飛越「中國領土」，是「極端錯誤和危險」。不過，史順文反駁，美軍經過申請程序才進入我國空域，也未降落在台灣的任何機場。

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