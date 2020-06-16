民進黨七月黨職選舉起跑 派系還要喬

民進黨七月黨職選舉。（資料照）

2020-06-16 05:30:00

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨將於七月十九日舉辦全國黨員代表大會，進行中執委及中常委改選，中執委選舉昨起至十九日開放領表登記。面對改選，各派系現正盤點實力，但據悉上屆中常委、執委選舉因各派系提前協調，首度出現同額競選，此次是否再依循上屆協調同額競選做法，黨內尚保有空間，情勢仍在發展中。

民進黨中常委、中執委兩年改選一次。中執委由全國黨員代表大會選出卅人，卅名中執委再互選十人為中常委，意即一席中常委須由三席中執委選出；中評委則由全國黨員代表大會選出十一人。

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中常會為民進黨最高決策機關，中常會的組成也是黨內派系實力消長觀察指標。當時也由總統蔡英文兼任黨主席的上屆二○一八年中常委、執委選舉，黨內派系提前協調同額競選，未現火花。民進黨已於五月廿四日選出新一屆全國黨代表，面對七月改選，各派系正在盤點實力，對於此次是否再循二○一八年協調同額競選，尚保有空間。

上屆十席票選中常委組成，包括新系二席、海國會二席、英系二席、正國會二席、綠色友誼連線一席、蘇系一席。黨內預期，在競選的局面下，除了英系、海派、黃承國系統因過去合作關係出現變化，其常委席次可能出現消長，其他各派系所掌席次不至於出現太大變化。

其中，過去國策顧問黃承國系統與三立董事長林崑海系統合作之「海國會」關係密切，但現在海派轉型為「湧言會」，與黃承國關係出現變化，海派力拚兩席中常委，黃則轉與英系合作。由於過去海、國系統票源有所重疊，此次票源如何拉扯，英系能否維持目標的黃承國、蘇震清兩席中常委，還要觀察。

此外，台南市長黃偉哲此次握有一席中執委的實力，牽動整體局勢，成為各方力圖爭取的對象，黃偉哲的動向也是黨內觀察點之一。

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