國民黨茶壺內風暴》朱、江爭黨權 還要看韓國瑜動向

朱、江爭黨權 還要看韓國瑜動向

2020-06-16 05:30:00

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席江啟臣面臨任內的高雄危機，二○二一年的國民黨主席改選，國民黨前主席朱立倫佈局復出重掌黨權的態勢，在黨內逐漸增溫，前高雄市長韓國瑜雖被罷免而暫時沉澱，但在藍營內部仍有高度影響力，動向引起黨內關注。

韓國瑜遭高票罷免，重創藍營士氣，也讓剛上任三個月的江啟臣威望受到重創，黨內原先關注黨中央領導成敗指標是放在黨務改革、兩岸路線的革新；但高雄市長罷免案通過，讓黨內焦點轉移到市長補選作戰，江啟臣的黨魁期中考提前來到。

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面對罷免案失利及高雄市議會議長許崑源的驟逝，江啟臣一改溫和作風，拉高分貝批判執政黨部分民代的不當言論，並積極前往高雄，甚至召開行動中常會與韓國瑜同台，展現他是國民黨「桶箍」。黨內解讀，在罷韓高票過關後，江確實對於黨魁之位存有高度危機感。

對江啟臣而言，黨內目前有黨魁競爭力的就是朱立倫及韓國瑜。據了解，朱雖無黨職、官職，但私下拜會行程並未間斷，近期也逐漸增加曝光度，甚至釋出不排斥為黨承擔高雄市長補選的意願。黨內解讀，朱參選黨主席甚至再戰二○二四總統大選，恐怕只差宣布而已。

至於韓國瑜，國民黨內咸認，韓國瑜在六月六日罷免投票結果出爐的談話，證明「韓總」不會退隱江湖，卸任市長當日的音樂會，也充分展現政治能量，為未來在黨內的角色埋下伏筆。

黨內：韓不會退隱江湖

知情人士指出，韓國瑜在年初選完總統後就馬上回到高市府上班，沒有機會向總統大選幫他的人表達感謝，未來休息沉澱一段時間後，仍有啟動感恩之旅的可能。

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