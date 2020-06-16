林為洲：看起來民進黨很怕吳怡玎

國民黨不分區立委吳怡玎被視為奇兵。（資料照）

2020-06-16 05:30:00

〔記者林良昇、王榮祥、邱書昱／綜合報導〕國民黨預定週三中常會通過高雄市長補選特別提名辦法，國民黨不分區立委吳怡玎被黨中央視為補選的奇兵。立法院國民黨團總召林為洲昨表示，吳還不是候選人就被攻擊，「看起來民進黨很怕」，可能是不錯人選。高雄藍營民代則呼籲，時間不多了，黨中央應儘速推出人選，讓競選團隊就位。

黨中央及地方意見待磨合

高雄市長補選將在八月十五日舉行，國民黨面臨找無強棒的窘境，高雄雖有在地民代、黨員表態願意承擔，但黨中央傾向形象清新、學經歷均優，剛從政半年的吳怡玎出馬，積極勸進，中央、地方意見待磨合。

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吳怡玎出身高雄政治世家，父親是前國民黨立委吳光訓、母親是前國民黨中常委吳陳瓊秋；而吳光訓曾涉炒股案，吳怡玎也持有二億元股票，外界認為容易被對手做文章。

林為洲受訪表示，國民黨人選都還沒提出，就已經被攻擊，民進黨好像很怕吳怡玎選，這樣國民黨就要考慮，吳可能是不錯的人選。

林為洲諷刺，民進黨在批評吳怡玎的爸爸，但恐怕是即將代表民進黨投入補選的行政院副院長陳其邁最怕談爸爸的事情。國民黨現在密集徵詢人選，希望在本週三通過特別提名辦法後，越快提出人選越好，他希望在本週五之前確定人選。

對於補選，高市議員李雅靜、黃紹庭及高雄科大專案助理研究員曾尹儷，已陸續表達爭取的意願，吳怡玎前天也反問「誰說我不參加？」

黃紹庭認為，補選人選主要還是看黨中央，但國民黨在高雄近廿年沒執政，兩屆選舉又沒區域立委，一定要站在重新開始的角度，從高雄在地青壯派的人拉拔。

李雅靜強調，距離投票日時間不多，黨中央應該儘快決定人選，好讓競選團隊趕快就位。曾尹儷則說，希望國民黨能趁這次政治版圖解構下，重新思考、盤點在地人才。

對於台灣民眾黨立委蔡壁如拋出與國民黨「藍白合作」共推人選，新北市長侯友宜昨天表示，國民黨應該有自主性，希望趕快提名在地年輕、有創意、接地氣的候選人出來，大家團結輔選，再度贏回高雄市民的信賴。

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