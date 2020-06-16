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國民黨茶壺內風暴》黨內：江想連任黨魁 須交出成績單

江啟臣想連任黨魁 須交出改革成績單。（資料照）

江啟臣想連任黨魁 須交出改革成績單。（資料照）

2020-06-16 05:30:00

〔記者林良昇／台北報導〕前高雄市長韓國瑜遭罷免，即將到來的市長補選情勢，對上任才三個月的國民黨主席江啟臣形成嚴峻挑戰，動搖青壯派掌權的黨中央威信。藍營認為，「高雄事變」不至於讓江提前下台，但確實與江尋求黨魁連任高度相關，必須交出及格成績單。

國民黨在二○二○總統、立委選舉失利，加上罷韓案擊垮韓國瑜，國民黨與韓國瑜遭遇難堪的「三殺」局面，後續市長補選情勢對國民黨極為不利，也讓才剛上任三個月、身負改革重任的國民黨中央遭遇嚴峻挑戰。

藍營人士指出，江啟臣對於連任黨主席有高度意願，但以江為首的青壯派剛接手黨務三個月，在還未完全掌握國民黨下，就在罷韓案中遭遇重大挫折，重創威信，隨即的補選雖對國民黨情勢不利，卻是重建威信的重要機會，與江尋求黨魁連任相關，也是黨中央定調不該避戰的主因。

高市補選 重建威望重要機會

立院國民黨團總召林為洲表示，江在預計的一年多黨主席任期內並無大選，罷免和補選都是意外的狀況，將勝負全歸咎於黨主席一人的領導並不公平，要江因選舉勝負而辭職負責不合理，也不會是黨內主流意見。

林為洲指出，當初黨員投票給江啟臣是要改革，但高雄市長罷免是總統大選的延續，是上任黨主席留下問題的「尾巴」，江是在收尾，接下來關鍵仍是改革，比補選困難，若改革亮眼，江就有連任黨魁的正當性，這也是黨員的期望。

國民黨立委李德維指出，黨內對接下來的高雄市長補選勝敗不會太在意，除非搞到荒腔走板，否則不會有人要江啟臣提早下台；黨中央在補選的整體表現，必須展現運籌帷幄的功力，讓社會有感才是重點。

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