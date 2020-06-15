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家長公投解聘教師 監院糾正澎縣府

全國首位針對任教權進行公投，監察院調查違法。（資料照 記者劉禹慶攝）

全國首位針對任教權進行公投，監察院調查違法。（資料照 記者劉禹慶攝）

2020-06-15 05:30:00

〔記者謝君臨、劉禹慶／綜合報導〕澎湖縣西嶼鄉池東國小幼兒園教師王佩泓，去年遭該校家長會辦理台灣教育史上首次家長投票決定老師去留的「公投」，結果僅一位家長贊成王師續任；監委高鳳仙調查後，發現池東國小未踐行正當法律程序違法解聘王師，澎縣府則不當核准，有損王師的工作權利；監察院通過糾正澎縣府、池東國小。

澎縣府昨表明尊重監院調查權，但無行政裁量權，將提出申覆案。

高鳳仙調查本案，提出六點調查意見；首先，王佩泓先後任職澎湖縣白沙鄉赤崁國小及池東國小附設幼兒園，但兩校均違法解除王師的幼兒園主任職務，改由不具資格的代理教師接任，澎縣府違法核准、教育部不當認可。其次，赤崁國小積欠王師導師費多年，迄未給付，實有不當。

高鳳仙說，王師解聘程序有違相關法規，該校未踐行正當法律程序，有損其工作權利，澎縣府竟於去年四月廿三日函復池東國小「核准王師解聘」，均有違失。

澎湖縣教育處表示，監察權教育處予以尊重，但太偏執的部分，會向監察院提出說明，目前案件在行政法院，交由司法審理裁定。至於何謂偏執？熟悉內情的教育處官員表示，高鳳仙監委與王老師為同教會教友，兩人又是臉友關係，應迴避調查較為公正。

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