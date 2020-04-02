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我啟動第一波國際人道援助》 歐盟代表：台灣幫忙成新關鍵字

酈英傑昨拜會台灣中央流行疫情指揮中心，親自向衛福部長陳時中及團隊致謝。（取自AIT臉書）

酈英傑昨拜會台灣中央流行疫情指揮中心，親自向衛福部長陳時中及團隊致謝。（取自AIT臉書）

2020-04-02 05:30:00

〔記者呂伊萱、楊淳卉／台北報導〕台灣將捐贈一千萬片口罩支援疫情嚴重國家的一線醫療人員，首波受惠國家包括歐美十二國與十五個友邦。多國駐台機構昨陸續向台灣致謝；美國在台協會（AIT）處長酈英傑昨拜會指揮中心致謝，歐盟駐台代表高哲夫更表示「台灣幫忙」（Taiwanhelps）已成為新的關鍵字（hashtag），「謝謝台灣！」

酈英傑拜會指揮中心致謝

武漢肺炎肆虐全球，我國啟動第一波國際人道援助行動，首波捐贈內容為美國二百萬片，歐洲十一國共七百萬片口罩，以及十五邦交國一百萬片口罩、國產體溫顯像儀和額溫槍等防疫物資。

酈英傑昨拜會中央流行疫情指揮中心，感謝衛福部長陳時中及指揮中心團隊的辛勤付出。AIT表示，感謝蔡總統宣布台灣將慷慨捐助口罩，這些口罩將捐給全美各地一線醫療人員。AIT強調，「台灣的確是真正的朋友，台灣防疫團隊加油！真朋友真進展，台美作伙防疫！」

多國駐台機構表達謝意

荷蘭駐台辦事處表示，荷蘭一線醫護人員缺乏醫療口罩已經多時，除了重複使用，甚至只能自購工地用口罩，感謝台灣最艱困的時刻願分享珍貴資源，以及與荷蘭的醫療器材和生物製藥研究單位合作。

英國在台辦事處感謝台灣慷慨提供醫療用口罩，「我們期待與台灣政府單位執行後續細節」。比利時駐台辦事處表示，比利時與其他歐洲國家感謝台灣的慷慨救難，也期盼未來與台灣官方有更多交流！

波蘭駐台代理代表李波在推特表示，感謝台灣在這艱困時期，給予如此大方的禮物。

法國駐台代表公孫孟受訪表示， 面對疫情挑戰最重要的是全球所有人攜手抗疫，在如此緊急狀況下，法國對台灣的捐贈「銘感在心」，蔡總統的決定更是重要的指標，顯示台灣和全球團結在一起，「我們歐盟國家同僚全體一致感謝台灣伸出援手」。

歐盟駐台代表高哲夫在推特上向台灣致謝，更表示「台灣幫忙」（Taiwanhelps）已經成為新的關鍵字，「謝謝台灣！」

台灣也捐贈廿五台呼吸器和口罩給捷克，預計下週醫院即可收到；捷克外長派提賽克昨對此表示謝意。

蔡英文昨宣布台灣防疫要打「國際盃」，記者會也首次採用推特直播。

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