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首頁　>　政治

陳玉珍稱台灣不是國家 蘇嗆沒資格當國會議員

國民黨立委陳玉珍前天稱「中華民國是一個國家，但台灣不是」，被蘇揆批「沒資格當國會議員」，引發陳玉珍與國民黨團不滿。（記者王藝菘攝）

國民黨立委陳玉珍前天稱「中華民國是一個國家，但台灣不是」，被蘇揆批「沒資格當國會議員」，引發陳玉珍與國民黨團不滿。（記者王藝菘攝）

2020-04-01 05:30:00

〔記者陳鈺馥、林良昇／台北報導〕民調顯示，有七成多台灣民眾支持將護照上「REPUBLIC OF CHINA」（中華民國）改成「TAIWAN」（台灣），國民黨立委陳玉珍前天質詢陸委會主委陳明通時表示，中華民國包括台澎金馬，「中華民國是一個國家，但台灣不是」。對此，行政院長蘇貞昌昨日在立法院受訪重批，「那她就沒資格當國會議員」；陳則回嗆，蘇當的是中華民國行政院長，不是台灣國的行政院長，行政院長及立委就職是對中華民國宣誓。

國民黨團昨也聲援陳玉珍，批蘇揆無視自己是中華民國行政院長身分，給予最嚴厲譴責，要求蘇必須向陳及國人道歉。

國民黨團聲援陳 要蘇道歉

陳玉珍前天在內政委員會質詢時說，中華民國是一個國家，但是台灣不是一個國家，因為中華民國包括台澎金馬，這是金門民眾一直在強調的，這也是國民黨、民進黨最不一樣的地方。

蘇揆昨被問及此事時批陳玉珍，「那她就沒資格當國會議員！」蘇揆強調，在蔡總統領導下，他的責任和工作就是好好照顧二千三百萬國人同胞、福國利民，這一次防疫工作因為全體國人齊心合力，讓台灣在世界被肯定；至於名稱怎麼樣，有憲法的規定。

陳玉珍：中華民國才是國家

針對被蘇揆重批「沒資格當國會議員」，陳玉珍受訪反嗆，請蘇貞昌講清楚他是中華民國行政院長，還是台灣國的行政院長？台灣不是一個國家，台灣是地名，「民進黨快去修憲改成台灣國啊！」行政院長及立委就職是對中華民國宣誓，「請蘇貞昌先去讀中華民國憲法！」

陳玉珍表示，民進黨現在是國會多數，要就趕快去修憲，改成台灣國也可以，不要說一套做一套。

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