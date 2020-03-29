北京口罩外交「大外宣」 惹歐洲反感

法國國際廣播電台報導，中國的口罩外交宣傳已經引起歐洲反感，法國總統馬克宏更向義大利暗示，不要被中俄宣傳毒害。圖為馬克宏廿六日在愛麗榭宮與歐盟各國領袖舉行疫情視訊會議。（歐新社）

2020-03-29 05:30:00

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國務院「全球參與中心」（Global Engagement Center）官員嘉布瑞爾（Lea Gabrielle）廿七日向法新社表示，鑑於成效不佳，中國政府已經停止透過網路在開發中國家散播美國是病毒起源國的陰謀論，轉而宣傳中國疫情控制成功，並強調中國對外援助成果。不過，法國國際廣播電台報導，中國的口罩外交宣傳已經引起歐洲反感，法國總統馬克宏更向義大利暗示，不要被中俄宣傳毒害。

馬克宏警告義國 不要被中俄宣傳毒害

負責分析和反制外國宣傳的嘉布瑞爾表示，中國官員在三月十三到十五日間，針對非洲國家透過社群媒體所發的文章顯示，病毒起源美國的陰謀論「大多得到負面反應」。美方評估，中方可能因此放棄這種假消息宣傳。她補充，在拉丁美洲國家也看到類似的情況。

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此一陰謀論是由中國外交部發言人趙立堅公開發表，他在推特上發文，指可能是美國軍人把新冠病毒帶入了武漢，要求美方解釋。不過，中國駐美大使崔天凱之後在接受美國媒體採訪時，公開表明病毒起源是科學問題，由外交官來揣測病毒來源是「有害的」。從崔的說法研判，中國政府顯然知道此一說法荒謬，開始為自己找下台階。

嘉布瑞爾說，中國後來把焦點放在抨擊美國總統川普使用「中國病毒」一詞，指控這是種族主義行為。此外，中國越來越歡迎討論疫情，到三月中疫情相關貼文已佔六成。她說，中國努力在社群媒體上帶風向，讓人們相信中國盡責提供援助。

另一方面，對於中國、俄羅斯與古巴近來大力宣傳對義大利的援助，法國總統馬克宏廿七日公開警告義國，不要被一些國家的援助宣傳所「毒害」。

馬克宏強調，中、俄宣傳援助義大利，但各界也不該忘記，法、德兩國早就援助義國二百萬個口罩和幾十萬件保護服，何況歐盟在中國爆發疫情時就給予中國援助，送去五十萬噸的醫療物資。

法國國際廣播電台指出，中國官媒過分吹噓，終於引起西方輿論的警惕。如法國《世界報》就指出，中國玩弄提供援助的「慷慨政治」，隻字不提歐盟在中國最困難的時候所給予的援助，呼籲歐盟應該警惕，團結一致對抗獨裁。

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