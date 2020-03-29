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學者示警》中國對台資訊戰總攻擊 蓄勢待發

新台灣和平基金會28日舉行「戴口罩也防不住的疫情：資訊戰」講座，邀請台北大學助理教授沈伯洋主講。（記者方賓照攝）

新台灣和平基金會28日舉行「戴口罩也防不住的疫情：資訊戰」講座，邀請台北大學助理教授沈伯洋主講。（記者方賓照攝）

2020-03-29 05:30:00

〔記者吳書緯／台北報導〕武漢肺炎疫情爆發以來，假訊息層出不窮，源頭大多是指向中國網軍，資訊戰專家沈伯洋昨表示，中國針對台灣武漢肺炎資訊戰的「總攻擊」尚未到來，台灣不可掉以輕心，台灣除了在防疫的經驗可以提供世界參考，在對抗武漢肺炎假資訊也能協助各國，展現「Taiwan Can Help」，在資訊戰的戰場化守為攻，且能將台灣國際戰略提高，展現世界不能沒有台灣。

我對抗疫情假訊息經驗

沈伯洋籲提供各國參考

台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋昨以「戴口罩也防不住的疫情：資訊戰」在新台灣和平基金會進行講座。長年研究中國資訊戰的沈伯洋分析，中國假訊息的產製可分為資本模式、自產模式、境外模式與地方模式等四種類型，目標都是針對一般閱聽大眾。

沈伯洋指出，境外模式與地方模式經常是地方統戰系統進行操作，品質較為粗糙，容易被一般人所辨別。資本模式是藉由統戰部等國家級機構與台灣媒體或政治人物對接，達成中共中央想操作的訊息。自產模式是中國透過在地協力者與台灣人牽上線，由台灣人自行製作、散播假消息，由於假訊息的在地化，使得人們難以辨別，這也是他推動「中共代理人法」立法的原因，透過法律讓中間人無所遁形。

沈伯洋表示，武漢肺炎假訊息的數量比起今年總統大選的數量還要多，然而此時尚未到達「總攻擊」的時刻，因為目前中國正集中火力將假訊息往疫情嚴重的美國與歐洲傾倒，例如新冠病毒的發源地並非中國、中國為世界爭取時間等說法。此刻針對台灣的假訊息都還是由地方層級操作的境外模式與地方模式居多，若日後台灣疫情嚴重時，可能才會由中央號令對台灣進行總攻擊。

沈伯洋也觀察，由於台灣人對於防疫的慎重態度，使得台灣在地協力者發現，只要出來批評防疫指揮官陳時中就會被圍剿，所以對台灣傷害最大的自產模式假訊息此刻尚未有太多動作。

沈伯洋呼籲，台灣從過往對抗假訊息的經驗及使用華語的背景，對於拆解中國假訊息有其優勢，在對外輸出防疫經驗貢獻世界時，不妨也成立專責單位，向世界各國示警中國在武漢肺炎假訊息的可能動作，掌握國際話語權，凸顯世界不能缺少台灣，在大國博弈的格局下提升台灣戰略地位。

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