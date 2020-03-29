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我曾擬捐萬件隔離衣 遭中方拒收

知情人士透露，在第一班武漢包機前，我方曾提議東航回程可載回我捐助的一萬件隔離衣，卻遭中方婉拒。（資料照）

知情人士透露，在第一班武漢包機前，我方曾提議東航回程可載回我捐助的一萬件隔離衣，卻遭中方婉拒。（資料照）

2020-03-29 05:30:00

從官媒到國台辦 竟批台提供美國口罩

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國對於「台美防疫夥伴關係聯合聲明」跳腳，不僅官媒「新華社」抨擊「仇中媚美」，國台辦也批「和『祖國大陸』搞對抗」。但知情人士說，我方曾透過「兩岸民航小兩會」，以正式信函提議援助中方約一萬件隔離衣，但遭拒絕。

台美十八日首度同步發出防疫夥伴關係聯合聲明，對疫苗與藥品研發等六大抗疫措施強化合作機制，美方為台灣保留卅萬件防護衣原料，台灣未來也將每週提供十萬枚口罩給美方。對此，新華社十九日即發文批評，國台辦則在廿四日接力批判。

據了解，在二月三日第一班武漢包機前，兩岸氣氛不像現在這麼緊繃，雙方仍透過「兩岸民航小兩會」磋商包機，在傳真信件往返過程中，我方表達願意提供中方相關協助。

知情人士透露，由於當時湖北疫情仍在高峰，行政院已禁止口罩出口，我方不可能提供口罩，因此提議在包機抵達桃園，乘客下包機後，空機可載回我捐助的一萬件隔離衣，卻遭中方婉拒。中方在信函表達感謝，不過，卻表示飛機還有其他用途，希望我方透過其他方式捐助。

他說，第一班包機抵達後，我方拒絕中方安排東航在二月五日與六日各再執行二班包機，之後的一個多月，中方從官媒到國台辦火力全開，全面對民進黨政府攻擊，我方對相關捐助就未再提及。

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